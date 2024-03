Ovos de Páscoa artesanais entram na rotina de produtores da região

O costume de trocar ovos na Páscoa foi criado séculos atrás, por povos que consideravam o ovo um símbolo de renascimento e fertilidade. A tradição evoluiu para ovos de chocolate e foi se espalhando por todo o mundo.

Na região, essa tradição se fortalece por meio dos ovos de Páscoa artesanais, em que cada criação é mais do que apenas um doce.

Juliane Fioramonte, de 25 anos, dona do Ateliê La´Fiori, de Santa Barbara d’Oeste, começou vendendo trufas na escola e há sete anos e, agora, está produzindo ovos de Páscoa artesanal, com ajuda da mãe, Marli Fiorante, e do marido, Arthur Pinheiro.

Giovana Amaral produz os ovos em parceria com mais duas amigas – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Juliane conta que a Páscoa é a data comemorativa de mais demanda de seu ateliê e o planejamento começa logo depois do Natal, para conseguir fazer os testes e chegar ao produto final.

“Busco inspirações, vou criando um rascunho e testando os sabores. Quando isso está decidido, fazemos as fotos e o cardápio para começar nossa divulgação”, explica.

A confeitaria artesanal Ma Castro Kitchen, de Americana, fez sua primeira temporada de Páscoa em 2022, após a proprietária Maisa Castro, de 30 anos, se formar em gastronomia pelo Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) e se apaixonar pela confeitaria.

Ela começou a vender os ovos de Páscoa pelo Instagram para amigos e familiares, investiu em fotos e atingiu um novo público. “Hoje temos clientes desde a primeira Páscoa que se fidelizaram e procuram a gente todo ano”, conta.

Maisa cita que, neste ano, a produção foi artesanal até na embalagem, que é feita de tecido e pode ser reaproveitada como uma necessaire.

“Desenvolvemos nossa primeira embalagem de tecido, uma embalagem 100% reutilizável e também produzida pela nossa equipe. Nossa auxiliar de cozinha tem como hobbie a costura e, neste ano, produziu essa embalagem especial”, enfatiza.

A estudante de psicologia Giovana Amaral, de 20 anos, sempre gostou de cozinhar por hobbie e neste ano colocou isso em prática com mais duas amigas, Beatriz Guidolin e Bruna Guidolin, em Americana.

Ela conta que comprou um curso online sobre produção de ovos de Páscoa e começou a divulgar seu trabalho pelo seu Instagram pessoal.

Toda a produção é realizada na casa de Giovana, que, junto de suas amigas, participa ativamente de todos os processos do produto, desde a casca até a embalagem do ovo. “Todas nós fazemos tudo, ninguém nunca fica parada. Cada uma tem um ponto forte e estamos sempre nos ajudando”, diz.

A estudante tem projetos de expandir sua linha de produtos para além dos ovos de Páscoa, inicialmente para outras datas comemorativas junto com as suas amigas. Mas, por cada uma ter uma rotina, essa é uma ideia que ainda está sendo analisada.

“Está sendo muito gratificante. Tivemos mais de 140 encomendas e é nosso primeiro ano. Já estamos planejando os próximos passos”, conta.

Os ovos de Páscoa artesanais sempre estão na lista de compras da arquiteta Lara Nunes, de 24 anos, moradora de Americana. Ela conta que, nos últimos anos, tem preferido comprar ovos artesanais pela diferença de sabor e qualidade no recheio dos ovos.

“A gente consegue ver o cuidado no preparo, e além disso gosto da ideia de ajudar pequenos empreendedores. Para mim, comprar ovos artesanais só tem pontos positivos”, relata.

*Estagiário sob supervisão de Rodrigo Alonso.