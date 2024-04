Número de acidentes cresce 11,5% na região em março

Aumento registrado no mês passado foi puxado por Sumaré e Hortolândia, segundo dados do Infosiga

Os acidentes de trânsito na RPT (Região do Polo Têxtil), com ou sem vítimas, saltaram de 313 em março de 2023 para 349 no mesmo mês deste ano – um aumento de 11,5% -, de acordo com dados levantados pelo LIBERAL por meio da plataforma do Infosiga (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo).

Ainda segundo o levantamento, houve um crescimento na quantidade de acidentes no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Enquanto em 2023 foram 895, em 2024 foram 944 – variação de 5,4%.

Voyage tombou após ser atingido por um Audi na SP-304, em Americana, no dia 3 de março – Foto: Cristiani Azanha/Liberal

As marcas negativas foram alcançadas devido a um maior número de sinistros em Sumaré e Hortolândia. No caso da primeira cidade, foram 34,7% a mais de ocorrências no primeiro trimestre de 2024 e 62,2% a mais no mês de março em comparação com os mesmos períodos de 2023.

Por sua vez, Hortolândia registrou um aumento de 7,3% nos três primeiros meses deste ano e 44,8% apenas em março. Aliás, março de 2024 foi o mês com maior número de acidentes no município desde o início da série histórica do Infosiga, que possui dados desde 2019.

O cenário tem preocupado o secretário de Mobilidade Urbana de Hortolândia, Atílio André Pereira, que destacou a importância dos motoristas serem responsáveis no trânsito, além de ter citado medidas para tentar reduzir os sinistros.

“Temos reforçado a fiscalização e feito campanhas educativas e melhorias na sinalização viária. Sabemos que a segurança no trânsito é uma responsabilidade de todos. Por isso, pedimos a colaboração de cada um. Respeite a sinalização, dirija com atenção, evite comportamentos imprudentes e use sempre os equipamentos de segurança”, disse.

Ainda segundo o secretário, o município tem um alto índice de ocorrências envolvendo motocicletas, que representam cerca de 50% do total.

O apontamento vai ao encontro da análise do especialista em trânsito Marcos Oriqui. Segundo ele, Sumaré e Hortolândia são cidades com pior distribuição de renda e menor IDH (Índice de Desenvolvimento Humanos), principalmente se comparadas com Americana e Santa Bárbara d’Oeste, portanto há muitos habitantes com menor poder aquisitivo.

Neste sentido, após essas pessoas tirarem a CNH (Carteira Nacional de Habilitação), elas procuram comprar motocicletas – que são mais baratas – para trabalhar em outras cidades da região.

“Elas vão trabalhar e quando voltam, no fim da tarde, já estão cansadas, não têm a mesma atenção ao trânsito. Isso faz com que os sinistros aconteçam. É importante destacar que isso não é uma situação exclusiva de Sumaré e Hortolândia, é nacional. Há um aumento de acidentes envolvendo motocicletas. Mas tem esse impacto nessas cidades”, ponderou.

Conforme dados do Infosiga, os acidentes nos dois municípios costumam acontecer no fim da tarde (entre 17h e 19h), em vias municipais, onde há maior densidade de tráfego, e com colisões – que muitas vezes envolvem uma motocicleta e um veículo de passeio (carros e caminhonetes).

Ainda na RPT, apenas Americana apresentou redução na quantidade de acidentes no primeiro trimestre deste ano (de 16%). Santa Bárbara teve aumento de 10,6% e Nova Odessa, de 11,6%.