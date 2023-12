Motorista para em posto para comprar água e caminhão carregado de cerveja é roubado à caminho de Hortolândia

Um caminhão carregado de cerveja em Frutal (MG), que tinha como destino um depósito em Hortolândia, foi roubado em um auto posto na Rodovia Washington Luís (SP-310), próximo a Rio Claro, nesta sexta-feira (29), e o motorista deixado na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Santa Bárbara.

A vítima não soube informar o volume ou o valor do carregamento de bebida levado pelos bandidos. A ocorrência foi registrada no plantão policial de Santa Bárbara.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o motorista, de 76 anos, contou ter carregado o caminhão trator Volvo/FH 540 6X4T, de 2013 e sem seguro, no depósito da cervejaria na cidade mineira às 14 horas.

Porém, por volta de 21 horas, quando já se aproximava de Hortolândia, parou no posto de combustíveis localizado poucos metros depois do Km 175 da Rodovia Washington Luíz, para comprar uma uma garrafa de água.

Neste momento, o motorista foi abordado por três indivíduos desconhecidos encapuzados, um deles armado com uma pistola. O trio anunciou o assalto, retirou o celular da vítima, colocou um capuz preto na cabeça dele e rodou com ele em um carro de passeio até deixá-lo na SP-304. Então, o motorista pediu ajuda até chegar à delegacia.

Após um primeiro registro do roubo em Santa Bárbara, ele foi orientado a complementar o boletim com dados do reboque e da carga na unidade policial próxima de onde reside.