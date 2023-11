Jogo foi feito em uma padaria do Parque Gramado; valor total do prêmio máximo foi de R$ 350 mil

Uma moradora de Americana faturou uma caminhonete Ram Rampage e mais R$ 80 mil no sorteio do Vida Cap Limeira, que foi realizado na manhã deste domingo (26) – o valor total do prêmio, somando o carro e a quantia em dinheiro, é de R$ 350 mil.

O jogo vencedor foi feito em uma padaria do Parque Gramado. Outros moradores da Região do Polo Têxtil também faturam prêmios.

Em Americana, além da sortuda que faturou a Ram e os R$ 80 mil, outras seis pessoas ganharam R$ 1.250,00 no Giro da Sorte. Nesta mesma modalidade, outros oito sortudos de Santa Bárbara d’Oeste faturaram o mesmo valor.

Já para a cidade de Hortolândia saiu um prêmio de R$ 10 mil, no Vida Cap Campinas. O bilhete foi preenchido no bairro Jardim Nossa Senhora Auxiliadora. No mesmo município, outras seis pessoas lucraram R$ 1.250 no Giro da Sorte.

Por fim, Sumaré também teve seis ganhadores no Giro da Sorte. Na RPT (Região do Polo Têxtil), apenas Nova Odessa não teve ganhadores.