Média móvel de mortes por Covid-19 bate novo recorde na região de Campinas

A região de Campinas registrou 139 mortes pelo novo coronavírus (Covid-19) nesta terça-feira (30). A média móvel de vítimas para os últimos sete dias ficou em 78,71, recorde desde o início da pandemia e 64,46% maior do que há duas semanas atrás, quando morreram, em média, 47,86 pessoas, por dia, pela doença.

As informações foram compiladas pelo LIBERAL com base nos dados do Seade sobre o DRS-7 (Departamento Regional de Saúde) de Campinas. A média móvel é um cálculo usado para eliminar as discrepâncias entre os dias úteis e o fim de semana, quando há dados represados.

O índice mostra uma média de quantos pacientes morreram por dia, em média, no período de análise. Os números revelam uma escalada da Covid-19 na região de Campinas. Desde o último dia 26 a média móvel tem registrado recordes.

A média móvel ainda é 31,82% maior do que era na terça-feira da semana passada. Na ocasião, a região havia registrado 59,71 falecimentos em decorrência do novo coronavírus, em média, por dia.

O número de novas internações também tem se mantido em patamar elevado na região de Campinas. Somente nesta terça-feira foram 311 novos pacientes em leitos para Covid-19 do DRS-7. A ocupação de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) ficou em 91,3% – os de enfermaria tem ocupação de 81,9%.