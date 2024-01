Jovem é preso pela Dise em Hortolândia com crack, cocaína, maconha e haxixe

Um jovem de 21 anos foi preso nesta terça-feira (9), em Hortolândia, por policiais civis da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes), de Americana, durante Operação batizada de “Comunidade Adelaide”. Durante a ação aprendidos 1,2 quilos de drogas entre cocaína, crack, maconha e haxixe.

De acordo com a delegacia especializada, após diversas denúncias anônimas a respeito do tráfico intenso, dentro da comunidade Adelaide, no Jardim Adelaide, os agentes foram ao endereço e com uma viatura descaracterizada, conseguiram flagrar um jovem traficando. Ele estava em uma cadeira com um rádio comunicador e uma mochila.

Ao ser abordado, o suspeito confessou que realizava a venda de drogas pelo local. Dentro da mochila estavam 219 porções de cocaína, 45 de crack, 72 porções de maconha e 5 unidades de haxixe, totalizando 1,2 quilos de entorpecentes.

Havia ainda na bolsa R$ 89 em espécie, duas baterias e folhas da contabilidade do tráfico.

Levado à sede da Dise, em Americana, o jovem foi autuado por tráfico drogas e ficou preso em flagrante.