Frente fria chega nesta quinta a Americana e região e deve diminuir mínimas; entenda

Temperatura poderá cair para 16°C na sexta, mas frio deve ser sentido apenas à noite, já que no período da tarde o tempo deverá continuar quente

A chegada de uma frente fria a Americana e região deverá diminuir as temperaturas mínimas e intensificar a sensação de frio à noite, segundo o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

A expectativa é de que a mudança no tempo seja sentida a partir da madrugada desta quinta-feira (18).

Segundo a previsão do Cepagri, as mínimas podem chegar a 16°C na sexta (19). Essa queda é explicada pela entrada de uma massa de ar polar na região, ou seja, a frente fria, que já tem como característica o favorecimento de formação de nuvens, também permitirá que uma grande quantidade de ar frio chegue.

Entretanto, no período da tarde, a tendência é de que o tempo continue abafado e quente. Por esse motivo, as máximas continuam elevadas — próximas da casa dos 30°C.

“A expectativa é que tenhamos uma boa amplitude térmica. Isso deverá impactar no conforto térmico, porque as mínimas devem ficar em uma faixa de temperaturas geralmente associada a frio, mas as máximas esperadas deverão assumir valores mais associados ao calor”, apontou o Cepagri.

Nesta quarta (17), há possibilidade de pancadas de chuva no fim da tarde. Por sua vez, na madrugada de quinta, a expectativa é de precipitações persistentes, com períodos de chuvas fracas a moderadas e, em alguns momentos, podendo chegar à forte intensidade.

A previsão é de que o tempo continue dessa forma até a próxima terça (23), quando as mínimas voltarão a aumentar.