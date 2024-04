Etecs abrem inscrições para vestibulinho com 640 vagas em Americana e região

As inscrições para o vestibulinho do segundo semestre das Etecs (Escolas Técnicas Estaduais) estão abertas, com 640 vagas destinadas a estudantes de Americana e demais cidades da RPT (Região do Polo Têxtil).

O número de oportunidades na região é para a modalidade presencial, enquanto os cursos online não possuem quantidade divulgada e estão disponíveis apenas em Santa Bárbara.

O município com maior número de vagas é Americana, que conta com 200 oportunidades. Santa Bárbara e Nova Odessa possuem 160 cada, enquanto Hortolândia tem 120 e Sumaré, 40.

Etec Polivalente de Americana tem 200 vagas no vestibulinho – Foto: Claudeci Junior/Liberal

O curso mais presente é administração, disponível nas cinco cidades, seguido de recursos humanos e segurança do trabalho, que estão em dois municípios cada.

No vestibulinho para o primeiro semestre, o curso de administração foi o mais concorrido entre os disponíveis em Americana. Foram 80 inscritos para 20 vagas, resultando em uma relação de dois candidatos para cada oportunidade.

Interessados podem se inscrever até o dia 9 de maio, às 15h, pelo site do Vestibulinho Etec, com taxa de R$ 40, que pode ser paga até o último dia de inscrições. A prova está marcada para o dia 9 de junho, às 13h30, de forma presencial. No ato da candidatura, também é preciso responder um questionário socioeconômico.

De acordo com o CPS (Centro Paula Souza), autarquia que administra as Etecs, as escolas disponibilizam computadores e acesso à internet para os candidatos que necessitem para efetuar a inscrição. Em todo o Estado, são 41.790 vagas para cursos técnicos e especializações técnicas.

Para poder ingressar em uma Etec, o candidato precisa ter concluído ou estar cursando o ensino médio, apresentando certificado de conclusão ou comprovante de matrícula. Além disso, para o curso de enfermagem, o interessado precisa ter mais que 18 anos até o dia 31 de julho.

Os locais de prova serão divulgados no dia 5 de junho, pelo mesmo endereço online, enquanto os gabaritos oficiais serão disponibilizados no dia 12, três dias após a prova. No dia 10 de julho, por fim, será informada a lista de classificação geral dos cursos.

Confira as vagas disponíveis na região:

Americana Administração (40), design de interiores (40), mecânica (40), recursos humanos (40) e segurança do trabalho (40). Santa Bárbara d’Oeste Administração (40), enfermagem (40), química (40), recursos humanos (40). Nova Odessa Administração (40), desenvolvimento de sistemas (40), qualidade (40), segurança do trabalho (40). Sumaré Administração (40). Hortolândia Administração (40), informática para internet (40) e nutrição e dietética (40).

*Estagiário sob supervisão de Rodrigo Alonso