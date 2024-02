A Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) informou nesta semana que vai investir R$ 2,3 milhões na execução de reparos em cinco escolas estaduais da RPT (Região do Polo Têxtil). Segundo a pasta, as unidades passarão por “revitalizações de pequeno porte”, com previsão de conclusão ainda neste semestre.

Haverá investimento de R$ 573 mil na escola Professora Sônia Aparecida Bataglia Cardoso, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara d’Oeste – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Haverá investimento de R$ 573 mil na escola Professora Sônia Aparecida Bataglia Cardoso, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara d’Oeste; e de R$ 539 mil na Luiz Campos Dal’Orto Sobrinho, no Jardim Dal’Orto, em Sumaré.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A secretaria também vai dividir R$ 1,2 milhão entre três unidades de Hortolândia: Jardim Santa Clara do Lago, que fica no bairro de mesmo nome; Paulo Camilo de Camargo, no Jardim São Bento; e Professora Liomar Freitas Camara, na Vila Real.

De acordo com o governo, as melhorias serão realizadas por meio da FDE (Fundação para o Desenvolvimento da Educação), por meio de licitação específica, que “prevê apenas pequenos serviços de engenharia e permite, assim, atender de uma só vez a um número significativo de escolas em todo o Estado.”

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Neste semestre, ao todo, a Seduc investirá R$ 257 milhões na revitalização de 445 escolas da rede estadual. A meta é reformar 1,2 mil unidades até o final deste ano.

Os serviços incluem reparos em alvenaria, impermeabilizações, esquadrias metálicas e de madeira, cobertura, telhados, instalações elétricas e hidráulicas, forros, revestimentos, pisos, pinturas, muros e manejo arbóreo.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

“Trabalhamos constantemente para encontrar soluções para as demandas de infraestrutura da educação paulista, otimizando tempo e recursos. Poder viabilizar tantas reformas simultaneamente em todo o Estado é gratificante e, também, fundamental para oferecer um ambiente adequado e confortável à comunidade escolar”, afirma Jean Pierre Neto, presidente da FDE.