DIG de Americana fecha desmanche de caminhões em Limeira

Policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana fecharam um desmanche de caminhões, em Limeira, nesta quarta-feira (1°). A ação foi possível após a localização de um caminhão roubado. Ninguém foi preso e o caso segue em investigação.

De acordo com a delegacia especializada, os policiais foram informados que por volta de 11h um motorista tinha sido roubado na Rodovia Anhanguera (SP-330), no km 107, em Sumaré. Ele foi feito refém por horas e depois liberado em Paulínia.

Com esses dados, os agentes passaram a fazer buscas na região. Em Limeira, no período da noite, encontraram um barracão suspeito no Jardim Residencial Village. Ao entrarem no imóvel, localizaram o caminhão, que já estava sendo desmontado.

Caminhão roubado já estava sendo desmontado e seria levado aos receptadores – Foto: DIG / Divulgação

Havia ainda outras peças de caminhões desmontados e depositados em outros veículos para serem transportados. Além disso, foi encontrada uma empilhadeira, que era usada nas atividades do desmanche.

No momento da abordagem o barracão estava sem os envolvidos no crime e por esse motivo apenas as peças e veículos foram apreendidos. O caso segue em investigação pela DIG com o objetivo de encontrar os responsáveis pelo desmanche.