Defesa Civil emite alerta de chuvas intensas para os próximos dias na região de Campinas

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu nesta quinta-feira (14) um alerta de chuvas intensas, com riscos de deslizamentos, para os próximos dias em todas as regiões do estado. A previsão é válida de sexta-feira (15) até terça-feira (19).

Segundo o órgão, a região de Campinas está entre as mais vulneráveis.

Também são citadas as regiões de Araçatuba, Araraquara, Baixada Santista, Barretos, Bauru, Franca, Itapeva, Marília, Presidente Prudente, Região Metropolitana da Capital, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São José do Rio Preto, Serra da Mantiqueira, Sorocaba, Vale do Ribeira, Vale do Paraíba e todo o Litoral Paulista.

Ainda conforme o órgão estadual, por conta do cenário meteorológico, “faz-se necessário orientar a população sobre o risco de tempestades e das medidas preventivas para reduzir os danos materiais e humanos”.

As orientações da Defesa Civil para os momentos de tempestade são se afastar de aparelhos e objetos ligados à rede elétrica, como TVs, geladeiras e fogões e também de janelas, tomadas, torneiras, canos elétricos e evitar tomar banho.

O órgão ainda recomenda à população para não atravessar uma via com água ou lama de deslizamento fluindo e que, diante do aparecimento de fendas e rachaduras nas paredes ou de qualquer sinal de deslizamento, abandone o local imediatamente e procure abrigo fora da área de risco.

Em casos de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199. Também podem ser acionados o Corpo de Bombeiros (193) e a Polícia Militar (190).

Para mais informações sobre como se prevenir visite o site spalerta.sp.gov.br.