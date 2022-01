Defesa Civil de Nova Odessa cria grupo no WhatsApp com moradores de áreas de risco

Objetivo é manter contato com pessoas que residem em locais passíveis de alagamento por eventual cheia do Ribeirão Quilombo

Devido à possibilidade de chuvas intensas na região entre esta quarta-feira (29) e domingo, a Defesa Civil de Nova Odessa criou um grupo no WhatsApp para ter contato com os moradores das áreas passíveis de alagamento por eventual cheia do Ribeirão Quilombo. O órgão também mantém o monitoramento do nível do rio.

Defesa Civil mantém o monitoramento do nível de água do Ribeirão Quilombo – Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

As ações fazem parte do plano intersetorial da prefeitura para o eventual atendimento de moradores de áreas alagadiças que podem ser desalojados. O planejamento foi definido em meados de dezembro. O grupo de trabalho conta com apoio de diferentes secretarias e diretorias do Poder Público Municipal e da Coden Ambiental.

Segundo o coordenador da Defesa Civil, Vanderlei Wilians Vanag, cerca de 50 residências da cidade estão historicamente sujeitas a alagamentos, em bairros como os jardins São Jorge, Flórida, Conceição e Vila Azenha.

Os moradores da maioria delas foram cadastrados e incluídos no grupo de WhatsApp. Quem não tem o aplicativo no celular recebe as informações dos vizinhos.

“Estamos fazendo monitoramento do ribeirão a cada duas, três horas. A gente faz um balanço de como o rio subiu ou baixou e aí a gente manda no WhatsApp, duas vezes por dia, a quantidade de centímetros que o Quilombo variou no último período, geralmente na hora do almoço e à tardezinha. Mas podemos enviar mensagens a qualquer momento se necessário”, explicou Vanag.

Segundo o coordenador, até o momento, mesmo com as variações do Quilombo após os períodos de chuvas mais intensas em cidades próximas, não houve o registro de quaisquer estragos nas residências monitoradas.

“O problema é chover na cabeceira do rio”, afirmou. O Quilombo nasce em Campinas e recebe águas de Paulínia, Sumaré e Hortolândia antes de chegar a Nova Odessa. Por isso, Vanag e sua equipe estão em contato constante também com a Defesa Civil de Campinas.

“A partir de amanhã [quinta-feira], como tem uma previsão de chuvas fortes, a gente vai intensificar ainda mais a ação da Defesa Civil, vamos manter dois carros andando à noite, monitorando o ribeirão, os pontos alagadiços e informando a população”, finalizou o coordenador.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Cuidados repassados pela Defesa Civil no grupo que devem ser tomados em situações de chuvas fortes:

Afaste-se de aparelhos e objetos ligados à rede elétrica, como TVs, geladeiras e fogões;

Afaste-se de janelas, tomadas, torneiras, canos elétricos e evite tomar banho;

Nunca atravesse uma via com água ou lama de deslizamento fluindo;

Diante do aparecimento de fendas e rachaduras nas paredes ou de qualquer sinal de deslizamento, abandone o local imediatamente e procure abrigo fora da área de risco.

Para mais informações sobre como se prevenir, o caminho é o site spalerta.sp.gov.br.

Contatos para ocorrências:

Em caso de emergências, a população de Nova Odessa pode acionar a Defesa Civil Municipal pelo telefone (19) 99545-6418, a Defesa Civil Estadual pelo 199, os bombeiros (193) ou a Polícia Militar (190).

Para ocorrências envolvendo as redes de água e esgoto ou a coleta de lixo, os moradores devem entrar em contato com a Coden Ambiental pelos telefones 0800 771-1195 ou (19) 99599-7766.

Em caso de falta de energia ou ocorrências envolvendo a rede elétrica, é importante que a população entre em contato imediatamente com a CPFL Energia no www.cpfl.com.br, App “CPFL Energia” ou WhatsApp (19) 99908-8888. Não toque nos fios.

Os telefones da GCM (Guarda Civil Municipal) são o (19) 3466-1900 e o 153.

*Estagiária, sob supervisão de Rodrigo Alonso