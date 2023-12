Consulte o calendário do Vestibular das Fatecs para o primeiro semestre de 2024

A partir das 15h do dia 3 de janeiro de 2024, serão divulgados os locais de prova do processo seletivo das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) para o primeiro semestre de 2024, exclusivamente pela internet.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

As 77 unidades administradas pelo Centro Paula Souza (CPS), autarquia do Governo do Estado de São Paulo vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, ofertam mais de 90 opções em cursos superiores de tecnologia. Com currículos constantemente atualizados, as formações são alinhadas às atuais demandas do mercado de trabalho e acompanham as tendências tecnológicas e empresariais.

Atualmente, o número de matriculados nos cursos de graduação tecnológica das Faculdades de Tecnologia supera 90 mil estudantes.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Confira as próximas datas do Vestibular das Fatecs: