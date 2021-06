Curso de têxtil e moda da Fatec promove novas lives nesta semana

Continuam nesta semana as lives promovidas pelo curso de têxtil e moda da Fatec (Faculdade de Tecnologia) de Americana. Haverá bate-papo na terça (1º) às 18h30, na quarta (2) às 17h30 e na sexta-feira (4), no mesmo horário, com transmissão pelo Instagram @modos.modas.

A programação promovida pela aluna Beatriz Pedroso tem o objetivo de apresentar a formação à população. Na última semana, as conversas foram com o coordenador do curso, professora e ex-alunas.

Alunos contam sobre experiências na Fatec – Foto: Divulgação

Na terça-feira, a roda de conversa virtual tem como convidados alunos atuais do curso de Têxtil e Moda, com a ideia de contar sobre a própria trajetória na Fatec, comentar as disciplinas e abordar acertos e dificuldades.

Já na quarta-feira, bate-papo é com professores do curso, Maria Adelina (fibras têxteis e tecnologia da confecção), Luciana Ramos (ergonomia e projeto de coleção) e André Garotynho (língua inglesa).

Professora Nancy fala sobre o ensino do desenho na faculdade – Foto: Divulgação

Na sexta-feira é a vez da professora Nancy Moretti (desenho de moda, design de estamparia e design de acessórios) falar sobre como o desenho é ensinado na faculdade e não uma exigência prévia para o curso. A programação inclui amostras de trabalhos realizados por alunos durante o curso e comentários sobre as técnicas são ensinadas.