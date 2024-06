Com cobertura de 37,5% na região, vacinação contra a gripe é prorrogada

Vacinação contra a gripe em Santa Bárbara d’Oeste - Foto: Divulgação/Prefeitura de Santa Bárbara

A Secretaria de Estado da Saúde determinou, nesta segunda-feira (3), a prorrogação da vacinação contra a gripe no Estado de São Paulo durante todo o mês de junho.

De acordo com a pasta, o objetivo da medida é atualizar a situação vacinal e aumentar a cobertura nos municípios paulistas. Até então, na RPT (Região do Polo Têxtil), apenas 37,5% do grupo prioritário foi imunizado.

Segundo nota informativa do Ministério da Saúde, crianças, trabalhadores na saúde, gestantes, puérperas, idosos e professores integram o público que tem prioridade para receber a dose. A campanha tem sido acompanhada pelos órgãos federais e estaduais por meio de uma plataforma digital.

Das cidades da RPT, Hortolândia possui a maior cobertura vacinal com 42,3%, seguida por Sumaré com 37%, Americana com 36,5%, Santa Bárbara d’Oeste com 35,1% e Nova Odessa, com 34,9%.

Números

Ao todo, 226,4 mil pessoas são do grupo prioritário na região, sendo que 84,9 mil foram imunizadas, o que representa uma cobertura vacinal de 37,5%. Essa cobertura está próxima da nacional (37,4%) e acima da estadual (29,7%).

“Gripes e resfriados, se não tratados adequadamente, podem evoluir para uma infecção local ou das vias respiratórias, e até mesmo pneumonia. Portanto, a vacina é a melhor maneira de se proteger contra a infecção pelo vírus”, afirmou a diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado, Tatiana Lang D’Agostini.

As doses também são destinadas a profissionais das forças armadas, pessoas com comorbidades ou deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, população privada de liberdade, e adolescentes e jovens. Incluindo esse público, 349,9 mil estão aptas a receber as doses, sendo que 158,8 mil se vacinaram.

Com a determinação do Estado, alguns municípios da região já anunciaram a prorrogação da vacinação. Americana e Santa Bárbara confirmaram nesta segunda que a imunização segue até 28 de junho, de segunda a sexta, nas suas respectivas UBSs (Unidades Básicas de Saúde). No caso de Santa Bárbara, também haverá aplicação no Complexo Regional de Saúde do Jardim Pérola.