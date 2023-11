Chuva e frente fria devem derrubar temperatura máxima para 24°C na região

Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta de chuvas severas até sábado e frente fria deverá chegar na sexta

Previsão de chuva na região - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A ocorrência de chuvas severas e a passagem de uma frente fria deverão derrubar as temperaturas em Americana e região, desta quinta-feira (23) a domingo (26).

De acordo com a Climatempo, a previsão é de máximas de 27°C na sexta (24), 24°C no sábado (25) e 28°C no domingo.

Nesta quarta (22), a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta, válido até sábado, de precipitações de 125 mm a 175 mm nas cidades da RMC (Região Metropolitana de Campinas).

A chuva já chegou nesta quinta à RPT (Região do Polo Têxtil) por conta da aproximação da massa de ar polar ao Estado, que reforçará e potencializará as instabilidades.

Por sua vez, a frente fria atingirá o litoral durante a sexta, o que afetará o restante do Estado a partir do fim da tarde e início da noite.

“A gente vai perceber os efeitos da passagem dessa frente fria com a mudança na direção dos ventos, que ficarão mais intensos e de forma contínua. No sábado, o que favorece a diminuição das máximas é a entrada de ar frio e a presença de nebulosidade”, explicou Bruno Bainy, meteorologista do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura).

Ainda segundo Bruno, o fenômeno “El Niño”, que tem causado as ondas de calor no País, além de bloquear a entrada de ar frio no Estado, pode encurtar a presença das frentes frias ou amenizar os seus impactos.

O calor deverá retornar a partir de segunda (27), com máximas na casa dos 30°C.