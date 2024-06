Aposta feita em Sumaré fatura R$ 51 mil na quina da Mega-Sena

Uma aposta feita em Sumaré na noite desta terça-feira (4), faturou R$ 51.300,81 ao acertar cinco números da Mega-Sena.

Já o prêmio principal acumulou para o próximo sorteio, que será realizado nesta quinta-feira (6) e pode pagar cerca de R$ 100 milhões para quem acertar os seis números.

Os números sorteados nesta terça-feira foram: 01-03-16-18-49-60

Moradores da RPT (Região do Polo Têxtil), que inclui as cidades de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia, também faturaram no último sorteio ao acertarem a quadra e lucraram R$ 1.115,98 cada em apostas simples. A exceção foi um bolão feito em Sumaré, com sete números apostados e 14 cotas, faturando um total de R$ 3.347,82, que será dividido entre os cotistas.

Confira quantos moradores da região lucraram com a quadra: