Após quedas, número de adolescentes com título de eleitor volta a aumentar

Evolução mostra crescimento no primeiro trimestre no eleitorado de 15 a 17 anos em Americana, segundo dados do TRE-SP

Estudante Mariana Peroto, que completou 16 anos em 2022, conta que irá tirar o título para votar este ano - Foto: Claudeci Junior - O Liberal.JPG

Depois de apresentar uma queda na quantidade de jovens menores de 18 anos aptos a votar em anos eleitorais, Americana tem em 2022 um cenário diferente. Até o final do mês passado, o município tinha 841 eleitores entre 15 e 17 anos.

O número representa um aumento em relação à última disputa eleitoral de 2020 e é o maior dos últimos quatro anos em comparação com o mesmo período trimestral.

De acordo com dados do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo), Americana tinha 787 pessoas menores de idade aptas a votar até março de 2020. Nos dois últimos anos não eleitorais, a quantidade foi ainda menor: 630 em 2019 e 296 em 2021.

A variação do total de eleitores menores entre janeiro e março também é a mais alta desde 2010: no primeiro trimestre de 2022, 295 adolescentes tiraram o título.

Nos últimos meses, artistas e influenciadores digitais têm feito uma campanha nas redes sociais para incentivar os jovens de 16 e 17 anos, que ainda não são obrigados a votar, a tirarem o título de eleitor para comparecer às urnas este ano.

Para o cientista político Otávio Catelano, mestre em ciência política pela Unicamp, o aumento do interesse do eleitorado jovem pelas eleições, contudo, não se explica apenas por essas campanhas.

“Na teoria da ciência política, quando eleições prometem ser mais acirradas, normalmente a participação eleitoral é maior porque as pessoas entendem que os votos contam mais que as eleições que parecem estar ganhas”, explica.

A estudante Mariana Peroto, que completou 16 anos em 2022, conta que irá tirar o título para votar este ano. “Mesmo que o título seja obrigatório no Brasil a partir dos 18, eu pretendo tirá-lo desde já porque quero fazer parte das decisões políticas que vão influenciar não apenas no meu município, mas também no meu País”, afirma a estudante.

Apesar de Mariana gostar de debater com os colegas sobre o que acontece no Brasil e no mundo, ela identifica que muitas pessoas da sua idade ainda não demonstram interesse pelo tema da política. E justamente remar contra essa corrente é o que motiva a jovem a votar este ano.

“Eu acho importante as pessoas não apenas votarem, mas também estudarem sobre política. Porque são escolhas que vão causar consequências para o futuro. E quem vai sofrer com elas somos nós”, destacou.

REPRESENTATIVIDADE. O crescimento do interesse do eleitorado mais jovem pelas eleições em Americana ocorre após uma sequência de queda no número de eleitores abaixo de 18 anos. Se em 2008 o TRE contabilizava, em Americana, 1.837 eleitores menores de idade, dez anos depois esse mesmo número atingiu o patamar de 884 pessoas — uma queda de 52%.

Para Catelano, a perda de interesse do jovem nos últimos está relacionada a uma insatisfação geral iniciada em 2013. Ele explica que a crise política que o Brasil vive, há pelo menos uma década, fez gerar uma ruptura de representatividade na qual pessoas não se identificam ou se sentem representadas pela política institucional atualmente.

“Em junho de 2013, as pessoas foram para as ruas para expressarem esse descontentamento com a política e, dentro das pesquisas de opinião, isso se manifestou na queda contínua na confiança das instituições, como governos, partidos e também em redes de televisão — ou seja, instituições que organizam a nossa vida política —, mas também uma queda nos índices de preferência pela democracia, que têm caído desde 2014 no Brasil”, diz o cientista.

Os menores de 18 que têm o interesse de votar em 2022 têm até o dia 4 de maio para tirar o título eleitoral. Nas eleições deste ano, os brasileiros vão votar para eleger os candidatos a deputado estadual, deputado federal, senador (apenas um), governador e presidente da República.

PARA VOTAR. Saiba como tirar o título de eleitor, algo possível pela internet

O processo pode ser feito pela internet, em cartórios eleitorais do município ou em alguma unidade do Poupatempo; se não houver pendência, os títulos ficam prontos na hora. Saiba mais em tse.jus.br

Na internet

1) Acessar o sistema TítuloNet, pelo site do TSE (tse.jus.br)

2) Colocar a opção “não tenho” na parte de “Título de eleitor”

3) Enviar quatro fotografias para comprovar a identidade

4) No mesmo site, é possível acompanhar a tramitação do processo pela guia “Acompanhar Requerimento”

5) Baixar o aplicativo e-Título para utilizar a versão digital do documento, que substitui a física

Nos cartórios

Americana

158ª Zona Eleitoral – Rua Presidente Vargas, 343 – Vila Medon

384ª Zona Eleitoral – Rua Antônio Cia, 391 – Boa Vista

Santa Bárbara

186ª Zona Eleitoral – Rua dos Tupis, 1.146 – Jardim São Francisco

Nova Odessa

292ª Zona Eleitoral – Rua Waldemar Ignowsk, 62 – Bosque dos Cedros

Sumaré

230ª Zona Eleitoral – Rua Antônio do Vale Mello, 1.332 – Centro

362ª Zona Eleitoral – Avenida da Amizade, 3.995 – Nova Veneza

Hortolândia