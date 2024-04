Americana e região têm alta de 4,5% nos repasses de IPVA no primeiro trimestre de 2024

Os repasses de IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) no primeiro trimestre deste ano, feitos pelo Governo do Estado, tiveram alta de 4,5% em Americana e região comparados com o mesmo período de 2023. Os montantes enviados para os municípios podem ser utilizados, por exemplo, para gastos com saúde e educação.

De acordo com dados disponibilizados pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado, Nova Odessa foi a cidade da RPT (Região do Polo Têxtil) com a maior porcentagem de aumento (7,69%), tendo recebido no início deste ano R$ 12,3 milhões.

Por sua vez, Americana, que possui pouco mais de 200 mil veículos em sua frota — a segunda maior da região —, teve a menor variação (3,26%), embora o índice seja positivo. Por outro lado, o município teve o maior valor de repasse no último trimestre com R$ 64,7 milhões.

“O repasse está dentro da margem de expectativa da prefeitura, considerando que se trata de números flutuantes. O aumento no repasse pode decorrer de fatores que estão fora do controle da gestão municipal, como variações na tabela Fipe e o fato do imposto ter relação com o mercado de vendas de veículos”, avaliou a Prefeitura de Americana.

As outras cidades da RPT também apresentaram aumento nos repasses: Santa Bárbara d’Oeste de 3,57%, Sumaré de 5,41% e Hortolândia de 5,85%.

No caso de Hortolândia, a prefeitura tem feito um “cashback” do valor do licenciamento e do IPVA, anunciado em dezembro do ano passado. Os valores do ressarcimento variam de R$ 340 a R$ 748.

Na época em que a medida foi implementada, o secretário de Finanças, Antonio Agnelo Bonadio, explicou que a campanha visava aumentar a frota da cidade para, a longo prazo, se beneficiar do tempo de incidência do imposto.

O IPVA é pago por proprietários de veículos nos primeiros meses do ano. Em 2024, foi concedido um desconto de 3% a quem optou por quitar o tributo à vista — o que, segundo a Prefeitura de Americana, “constituiu-se como uma opção atrativa”.

Confira os valores repassados no primeiro trimestre: