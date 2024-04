Acidente com caminhão, caminhonete e ônibus trava a SP-304 entre Santa Bárbara e Americana

Caso aconteceu por volta do meio-dia e faixas foram liberadas apenas às 14h30; ninguém se feriu

Colisões aconteceram no km 126, perto da saída para Nova Odessa - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Um acidente envolvendo um caminhão, uma caminhonete e um ônibus sem passageiros travou o trânsito num trecho da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), entre Santa Bárbara d’Oeste e Americana, no início da tarde desta quarta-feira (3). Ninguém se feriu.

O acidente ocorreu por volta do meio-dia, no quilômetro 126, nas proximidades da saída para Nova Odessa, no sentido Rodovia Anhanguera (SP-330). Segundo a PMRv (Polícia Militar Rodoviária), um reboque que estava acoplado na caminhonete se soltou e acabou sendo atingido pelo ônibus e pelo caminhão.

Devido impacto, os veículos ficaram parados nas duas faixas da rodovia, que foram interditadas para o atendimento da ocorrência. Os veículos que trafegavam pela pista tiveram de desviar pelo acostamento, o que gerou congestionamento.

Segundo a engenheira de segurança Graciela Rodrigues, que transitava no sentido oposto, o engarrafamento se estendia até perto da Avenida Iacanga.

Equipes da PMRv e funcionários do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) continuam no local auxiliando no trânsito.

O tenente Jailson Nobre, da Polícia Militar Rodoviária, informou que, por volta das 14h30, o trânsito já tinha sido liberado nas duas faixas de rolamento.

“O ônibus, caminhonete e reboque já foram retirados da rodovia. Só restou o caminhão, que sofreu uma pane mecânica após o acidente e vai precisar ser retirado com um guincho pesado. O trânsito já foi liberado”, disse.