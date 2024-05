A 10 dias do fim do prazo, 93 mil declarações de IR ainda precisam ser entregues na RPT

A Receita Federal ainda aguarda receber 93 mil declarações do IRPF 2024 (Imposto de Renda de Pessoa Física) na RPT (Região do Polo Têxtil), que abrange os municípios de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia. O prazo para entrega do documento vai até 31 de maio, ou seja, daqui a 10 dias.

Em março, a Receita divulgou a expectativa de declarações a serem entregues neste ano em cada cidade, que corresponde à quantidade de informes do ano passado com um aumento de 4,5%. Considerando os municípios da região, a estimativa era de receber 306.513 declarações.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Até o momento, segundo dados do órgão federal, 213.454 declarações foram entregues. Da RPT, Americana é o município que, proporcionalmente, tem o maior número de pendências, já que apenas 65,5% do esperado foi enviado – o que significa que mais de 30 mil informes ainda não chegaram à Receita.

Já entre os outros municípios da região, Hortolândia é a mais avançada com 71,8%, seguida por Santa Bárbara com 71,5%, Nova Odessa com 71% e Sumaré com 70,6%. Destes municípios, ainda faltam mais de 62,8 mil declarações.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Última hora

Segundo José Francisco Lembo, proprietário do escritório contábil Central, de Americana, deixar para a última hora pode fazer com que o contribuinte envie uma declaração com informações disponíveis ou repetidas do ano anterior para depois ser feita a retificação.

Porém, ao enviar a primeira versão do documento é necessário optar entre o desconto simplificado (declaração simples) e deduções legais (declaração completa), o que não pode ser alterado na retificação.

Para pessoas que tiveram despesas dedutíveis (médico, escola e etc.) superiores a R$ 16.754,34, é mais vantajoso escolher a declaração completa.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

“O importante é entregar. A gente entrega e depois faz a retificação, a Receita até recomenda que se faça isso”, disse José Francisco.

Já o contribuinte que não entregar a declaração dentro do prazo está sujeito a pagar multa, com valor mínimo de R$ 165,74 ou 1% ao mês ou fração de atraso, calculado sobre o valor do imposto devido na declaração, até 20%.