Parceria entre Consimares e Ambipar, projeto busca mais cooperativas para ampliar reciclagem

Cooperativa de Santa Bárbara está alinhada com a metodologia da empresa - Foto: Prefeitua de Santa Bárbara - Divulgação.JPG

O projeto Recicla Junto, idealizado pelo Consimares (Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos) e com participação da empresa Ambipar ViraSer, pretende aumentar o número de cooperativas na região com o objetivo de ampliar a quantidade de resíduos reciclados. Um encontro, marcado para as 9 horas desta terça-feira, no auditório da sede da Ambipar Group, em Nova Odessa, irá detalhar o plano de ação que será adotado.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O consórcio reúne sete cidades, sendo quatro da RPT (Região do Polo Têxtil): Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia. Dessas, apenas a cooperativa Juntos Somos Fortes, de Santa Bárbara, está alinhada à metodologia da empresa – que tem como um dos seus pontos mais importantes a formalização dos trabalhadores nas cooperativas.

“Nós chamamos isso de Economia Circular Humanizada, porque a gente pega esses profissionais que antes estavam invisíveis, na informalidade, e formaliza. Com a formalização, a gente traz rastreabilidade e garante que não há mão de obra infantil ou escrava”, explicou Maíra Pereira, CEO da Ambipar ViraSer.

“Um arranjo de novas cooperativas será apresentado para que a gente consiga trazer à região um outro índice de reciclagem, segundo o compromisso com o Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos”, completou.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

O projeto integra outros três do Consimares, que são o fomento do processo de compostagem para a criação de adubo, em parceria com a Coden (Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa), reciclagem dos restos de construção civil e a instalação de usinas de reciclagem – que transformam os resíduos em energia – nas cidades que participam do consórcio.

“São quatro projetos que se complementam. É a gestão completa de todos os tipos de resíduos feita pelo Consimares. Com o encontro, as ações começam a sair do papel”, disse o presidente do Consimares, Mauricio Baroni.

Ainda de acordo com Maurício, a Consimares tem tentado atrair Americana e Limeira para o consórcio antes de iniciar o processo licitatório das usinas.