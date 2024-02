Previsão indica possibilidade de chuva todos os dias até o fim do mês

A previsão divulgada nesta segunda-feira (19) pelo Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp, aponta para um período chuvoso e com temperaturas elevadas até o final deste mês de fevereiro na região.

Os 10 dias que restam do mês serão marcados por céu nublado e chuvas frequentes, podendo ocorrer a qualquer momento do dia, especialmente na madrugada e a partir da tarde. Essas chuvas podem ser persistentes ou regulares, com potencial para temporais caracterizados por chuvas intensas e volumosas, descargas elétricas e rajadas de vento.

Chuva forte Americana – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Há também a possibilidade de ocorrência de pontos de alagamento e enxurradas, devido ao volume e intensidade das chuvas, além de granizo. Nesta terça-feira (20), as temperaturas devem variar entre 20ºC e 27ºC ao longo do dia.

Para quarta (21), a previsão indica céu parcialmente nublado a encoberto, com pancadas de chuva e temporais previstos para o período da tarde. A tendência é de chuvas intensas, rajadas de vento e granizo, demandando cautela e atenção sobre os riscos. As temperaturas devem oscilar entre 20ºC e 28ºC.

Essas condições meteorológicas devem persistir até o final do mês, com um aumento gradual das temperaturas, proporcionando uma sensação de tempo abafado. O meteorologista Bruno Kabke Bainy, do Cepagri, explica que isso se deve à influência de uma massa de ar quente e úmida de origem tropical sobre a região.

Bainy ressalta que, apesar da presença de nuvens em alguns dias, a sensação predominante será de calor. O alívio temporário será proporcionado pelas chuvas, especialmente à noite, que, além de refrescarem o ambiente, retiram calor do ar e das superfícies por meio da evaporação.

Confira como fica a temperatura nesta semana

Terça-feira – mínima de 20ºC e máxima de 27ºC

Quarta-feira – mínima de 20ºC e máxima de 28ºC

Quinta-feira – mínima de 20ºC e máxima de 29ºC

Sexta-feira – mínima de 21ºC e máxima de 31ºC

Variações

As temperaturas estarão muito sensíveis à condição de nebulosidade e pode ser que variem em torno desses valores para um pouco mais (se houver mais entradas de sol, principalmente à tarde) ou para menos (se a nebulosidade for maior ou mais persistente). A máxima deve subir até o começo da próxima semana, podendo chegar aos 34ºC.

Fonte – Bruno Kabke Bainy