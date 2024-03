Prefeitos da RMC vão pedir vacinas e apoio do Exército para enfrentar a dengue

Nesta sexta-feira (8), as prefeituras dos 20 municípios que compõem a RMC (Região Metropolitana de Campinas) aprovaram sete ações conjuntas para combater a epidemia de dengue.

Entre as medidas adotadas, destaca-se o pedido ao Ministério da Saúde para incluir a RMC no envio de vacinas e o apoio do Exército para auxiliar os agentes na busca por focos do mosquito Aedes aegypti nas residências.

Prefeito de Campinas, Dário Saadi (Republicanos), durante a reunião desta sexta-feira – Foto: Fernanda Sunega/Prefeitura de Campinas

Entre os 20 municípios da RMC estão Americana, Hortolândia, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré. Juntas, as cinco cidades registraram neste ano, até esta sexta, 1.375 casos positivos de dengue. Os dados constam no painel de monitoramento do Estado de São Paulo.

Sumaré lidera as ocorrências com 549 casos, seguida por Nova Odessa com 373, Americana com 160, Hortolândia (154) e Santa Bárbara (139).

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Após a reunião realizada em Campinas, a Prefeitura de Americana elaborou um plano de ação que inclui a participação do Comitê Municipal em reuniões do Comitê Metropolitano, mobilização com organizações religiosas, comerciais e imobiliárias, além do reforço das ações nos limites com os municípios vizinhos.

Além disso, a administração de Americana estudará a possibilidade de utilizar a telemedicina para monitorar casos leves de dengue, visando reduzir a demanda nas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e do hospital municipal. A solicitação do apoio do Tiro de Guerra também está prevista nos mutirões de combate à doença.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

“Ações integradas contra a dengue são fundamentais para o controle, seja no âmbito das atividades intersetoriais do município, como também entre as cidades vizinhas, reforçando sempre a participação ativa da população nas ações de prevenção”, declara o diretor da unidade de Planejamento e representante de Americana na reunião da RMC, Rodrigo Leon.

O prefeito de Campinas, Dário Saadi (Republicanos), defendeu as cidades que tenham índices epidemiológicos e sobrecarga na rede assistencial que justifiquem a situação de emergência, editem o decreto.

Até o momento, três cidades da RMC – Campinas, Jaguariúna e Pedreira – decretaram situação de emergência devido à dengue.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

O decreto de emergência permite, se necessário, a realização de horas extras na saúde para a abertura de centros de saúde nos finais de semana, ampliação de equipes de nebulização, compra de insumos, soro para hidratação, contratação de mais profissionais e uma série de ações para uma resposta rápida e eficaz diante da epidemia.

7 ações para combater a dengue