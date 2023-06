Condomínio terá área para lazer dos moradores, além de piscina e salão de festas - Foto: Divulgação

A VIC Engenharia, empresa de um grupo especializado em grandes obras e concessões públicas com mais de 30 anos no mercado, lança em Santa Bárbara d’Oeste o Gran VIC São Francisco. Trata-se de um complexo de empreendimentos com três condomínios fechados, totalizando 724 unidades próximos ao Tivoli Shopping. Cerca de 40% dos apartamentos do primeiro módulo já foi vendido.

São quatro apartamentos por andar, sendo cada um deles com dois dormitórios com suíte, sala de dois ambientes com varanda gourmet integrada, dois elevadores por torre, vagas de garagem demarcadas, preparação para ar-condicionado e lazer premium, com piscina adulto e infantil, sauna, pista de caminhada, salão de festas, quadra, pet place, praça de luau, cross VIC e muito mais.

Para garantir a segurança dos moradores, portaria com monitoramento 24 horas, acesso por biometria digital tanto na portaria como na entrada das torres e outros espaços.

A superintendente comercial da VIC, Elisangela Santos – Foto: Divulgação

Presente em mais de 65 cidades de cinco estados brasileiros e no Distrito Federal, a VIC Engenharia foi fundada no ano de 2010, por profissionais renomados no mercado, com a finalidade de incorporar e construir imóveis que se enquadram no segmento econômico, principalmente no programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal.

Com sede em Minas Gerais, a empresa entrou no Estado de São Paulo em 2019 com o lançamento de um empreendimento no bairro Morumbi, na capital. De lá para cá, deixou sua marca nas cidades de Campinas, Indaiatuba, Votorantim, Sorocaba, Sumaré, Hortolândia, Monte Mor, Itapecerica da Serra e, agora, Santa Bárbara d’Oeste.

Serão quatro apartamentos em cada um dos 16 andares do Gran VIC – Foto: Divulgação

“Antes de entrar em uma cidade, a VIC faz pesquisa de mercado para entender qual é o real potencial daquele município, tanto em termos econômicos quanto em demanda. Trabalhamos com uma linha de produto específica para o público daquela região. Em Indaiatuba e Votorantim, por exemplo, lançamos o Vila VIC, que são casas sobrepostas. Em Santa Bárbara, estamos com o Gran VIC, que são torres com 16 pavimentos com elevador e quatro apartamentos por andar”, comenta Elisangela Santos, superintendente comercial da empresa.

Além da linha de produto personalizada, a construtora se diferencia no mercado com preços acessíveis e formas de pagamento facilitadas, podendo parcelar a entrada em até 72 vezes, por exemplo. “Se o cliente tiver 80% da aprovação da Caixa Econômica Federal pode usar o FGTS. Nos adequamos às necessidades do cliente. Comprar um imóvel é um dos principais sonhos dos brasileiros. Chegamos em São Paulo para fazer diferença nesta jornada do cliente, deixá-lo munido de informações e explicar todos os passos para comprar e desburocratizar este processo”, afirma Elisangela.

Os empreendimentos que levam a assinatura da construtora prezam pela qualidade, segurança e responsabilidade social, segundo a empresa, que já recebeu da Caixa Econômica Federal a certificação NDT (Nível de Desenvolvimento Técnico) e que também possui nível A na certificação PBQPH (Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat), além de Selo Azul da Caixa, destinado a empreendimentos que prezam pela sustentabilidade.

Conteúdo patrocinado produzido pelo LIBERAL sob demanda para clientes.