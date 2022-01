Rede Bigfort une tradição e modernidade

A rede de farmácias Bigfort chega à Santa Bárbara d’Oeste unindo tradição e modernidade. As três lojas da rede Farmácias Prata na Zona Leste assumem a bandeira Bigfort, trazendo novidades aos clientes.

A primeira unidade foi inaugurada em 1982 no Jardim Pérola.

O proprietário Luiz Osvaldo Moreira recorda que na época havia dificuldades, como falta de asfalto e de água encanada. Mas nos últimos 40 anos, o bairro viveu uma explosão demográfica e de desenvolvimento.

Bigfort Prata 1

A loja passou de um espaço alugado de 20 metros quadrados para um prédio próprio com 453 metros quadrados. Mesmo assim, a farmácia não deixou de lado seu caráter familiar, traduzido em um atendimento de excelência.

“Estamos atendendo a terceira geração de clientes. Comecei com o pai, hoje estamos com os filhos e netos. As pessoas têm confiança na farmácia, conhecem a gente, é aquela coisa de farmácia de bairro. Crescemos com essa mentalidade de confiança e atendimento ao cliente, e hoje é tudo isso com mais essa modernidade”, explicou.

A mudança para a Farmácias Bigfort vem para agregar nas três unidades. São as melhores condições e ofertas, com pedidos por WhatsApp e delivery.

Bigfort Prata 2

A rede Bigfort possui convênio com empresas com desconto em folha e aceita todos os cartões, como Vegas Card, Vidalink Usecred, Funcional Card, Pix e outros, e também Farmácia Popular com Remédios Grátis. Todo o atendimento segue as recomendações da Secretaria de Saúde.

Além disso, as lojas estão mais bonitas, iluminadas e com ar condicionado. Os clientes contam ainda com toda a estrutura de um laboratório de manipulação localizado na Bigfort Prata 1, no Jardim Pérola.

Bigfort Prata 3

Outra novidade é a possibilidade de utilizar o aplicativo da Bigfort para consulta de preços de medicamentos, assim como ofertas em perfumaria e acessórios.

“Melhoramos ainda mais em função do cliente, tudo que já oferecíamos antes e agora com mais praticidade, sem perder a identidade da drogaria Prata”, destacou.

Endereços e telefones

Bigfort Prata 1 (com manipulação): Avenida da Indústria, 650, Jardim Pérola. Telefone: 3457-9430. WhatsApp: 99847-0549.

Bigfort Prata 2: Rua Campo Grande, 685, Cidade Nova. Telefone: 3458-4164. WhatApp: 99238-4488.

Bigfort Prata 3: Rua do Rayon, 828, Jardim Esmeralda. Telefone: 3628-9210. WhatsApp: 99554-8357.

Painel de Negócios: conteúdo patrocinado produzido pelo LIBERAL sob demanda para clientes. Entre em contato pelo comercial@liberal.com.br ou no WhatsApp (19) 99708-8831.