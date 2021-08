Polezi Implantes Clínica Odontológica já está funcionando em Americana

Tendo como meta profissional transformar a vida das pessoas através do sorriso, especialista que já atendia esporadicamente em Americana se instala de vez na cidade

Empreendimento está sob a direção da especialista em implantodontia, Juliana Polezi - Foto: Marcelo Rocha - O Liberal

A Polezi Implantes Clínica Odontológica inaugurou oficialmente na última segunda-feira. Localizada na Praça Francisco Matarazzo, 19, Vila Gallo – Americana, o empreendimento está sob a direção da especialista em implantodontia, Juliana Polezi.

Formada há 19 anos em Odontologia, doutora Juliana tem a experiência de 16 anos com sua clínica própria instalada em Engenheiro Coelho.

Tendo como meta profissional transformar a vida das pessoas através do sorriso, a especialista já fazia atendimentos esporádicos em Americana há alguns anos, e desde então é encantada com a cidade. “Gosto muito daqui, das pessoas, enfim. Então, resolvi transformar a vida dos americanenses”, brinca.

Entre as técnicas utilizadas por ela e sua equipe, destaque para os implantes ALL on 4. A especialista explica que esta é uma técnica muito interessante que diminui o número de procedimentos, tempo e custo. “Em grande parte dos casos, conseguimos fugir dos enxertos de osso, o que torna a técnica ainda mais segura”, ressalta.

Contando com o trabalho de uma equipe especializada e atualizada, Juliana conta que o perfil de seus clientes é formado por pessoas cansadas de usar dentadura ou ponte móvel. “Tem gente que deixa de comer coisas que gosta, por não se sentir à vontade com o sorriso, então, nosso trabalho é para melhorar a vida delas”, pontua.

Fruto de um sonho de mais de 20 anos da dentista, a clínica possui 150 metros de construção, e por enquanto a infraestrutura conta com dois consultórios montados, havendo a possibilidade de acrescentar outras duas cadeiras.

Com projeto assinado pela arquiteta Jéssica Forner, a parte de jardinagem foi executada pela mãe da dentista, dona Ana Polezi, e é um dos destaques da fachada. “O jardim foi pensado para encantar as pessoas, principalmente no período noturno, quando fica ainda mais bonito”, explica.

E por falar em encanto, ela mesmo se diz apaixonada por cada canto da clínica. “Foi tudo escolhido para proporcionar aconchego. Eu sei que muitas pessoas não gostam de ir ao dentista, por essa razão, quero que as pessoas se sintam bem acolhidas aqui”, finaliza.

Amanhã a coluna Vitrine publica a cobertura social da inauguração.

Serviço: Polezi Implantes – Clínica Odontológica

Endereço: Praça Francisco Matarazzo, 19, Vila Gallo – Americana

Horário de Atendimento: De segunda a sexta-feira das 9h às 18h

WhatsApp: (19)9991.1783

Conteúdo patrocinado produzido pelo LIBERAL sob demanda para clientes. Entre em contato pelo comercial@liberal.com.br ou no WhatsApp (19) 99708-8831.