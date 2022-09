Em Americana, Let’s Eat aposta em variedade no rodízio para atrair clientes

Com a proposta de ser um pedacinho dos Estados Unidos no Brasil, o restaurante Let’s Eat, localizado na Rua Primo Picoli, 235, no Centro de Americana, promete trazer aos clientes o melhor dos tradicionais dinners americanos – pequeno restaurante de casual dinner. Desta forma, o restaurante oferece rodízios completos com hambúrgueres e comida mexicana.

O rodízio de burger começa com a french fries de entrada, as famosas e deliciosas batatas fritas crocantes. Em seguida, a mesa recebe seis unidades de hambúrgueres, os campeões de venda da casa na versão miniatura: o Italian Burger, The Great 4 Burger, Steakhouse Burger, Bacon Burger, Salad Burger e o Melted.

Restaurante oferece rodízios completos com hambúrgueres e comida mexicana – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

A entrada que inicia o rodízio mexicano é o Nacho Supreme, o prato tradicional da cultura que leva tortillas de milho crocante regadas por chilli beans, mix de queijos, sour cream, mix de folhas, guacamole e vinagrete.

Já na parte dos pratos principais estão inclusos os mini burritos, as mini quesadillas e os mini tacos, que são oferecidos em três opções: frango defumado, carne barbacoa e o tradicional chilli beans. Os tacos ainda levam guacamole, sour cream e mix de folhas e queijos.

Os pratos principais do rodízio mexicano ainda acompanham a cheese fries, uma porção de batata frita crocante que é coberta com cheddar cremoso, e os molhos tradicionais mexicanos guacamole, sour cream e salsa roja.

O restaurante salienta que não é necessário escolher apenas um dos rodízios. Acompanhado de mais uma pessoa, cada um pode pedir uma das opções e os dois poderão saborear juntos o rodízio da gastronomia norte americana.

Let’s Eat – Foto: Junior Guarnier i – Liberal

Drinks

O Let’s Eat também aposta na variedade de bebidas. Os destaques da casa estão nos drinks e cocktails. Entre os mais pedidos está o Mix Berry, uma mistura de vodka, mix de morango e de limão, xarope de granadine e Sprite. Já para quem gosta de chopp, o restaurante tem as opções Eisenbahn e Heineken.

Uma opção sem álcool, que é o diferencial da casa, é o refil de lemonades e soda italiana, que por um valor fixo, o cliente pode beber o quanto quiser. Estão disponíveis sete sabores: blackberry, blueberry, cranberry, granadine, maça verde, limão e pêssego.

Entre as bebidas também está o novo lançamento da casa, o Moscow Mule: uma mistura de vodka, Sprite, xarope, suco de limão e uma espuma de gengibre.

Garantia de qualidade

A qualidade e o padrão dos produtos são garantidos pela produção própria da Let’s Eat, que acontece na cozinha central da rede, em Itu, e entregue às unidades para finalização conforme os padrões da casa, com sabor e qualidade inigualáveis.

Todos os molhos servidos na casa, por exemplo, são receitas e produção próprias, como maionese, barbecue, creme de cheddar, molho salsa e sour cream.

As proteínas que compõem os pratos, como a carne barbacoa, os chilli beans e o frango, também levam todo o cuidado da produção própria, garantindo a alta qualidade dos produtos que o restaurante preza.

Os hambúrgueres que vão nos saborosos burgers da casa foram desenvolvidos pelo criador do Let’s Eat, Marcos Nunes, e são produzidos exclusivamente para a rede de restaurantes.

Todo esse processo de produção que acontece na cozinha central também garante agilidade e rapidez na hora de servir os clientes na casa.

História

Foi em Itu que a primeira unidade do Let’s Eat surgiu, em 2010. Com o sucesso da implementação dos tradicionais casual dinners americanos, o restaurante virou franquia três anos após sua inauguração e atinge a marca de 16 lojas no estado de São Paulo e Minas Gerais.

Hoje é possível encontrar um pedacinho dos Estados Unidos da América em Americana, Araraquara, Atibaia, Campinas, Cerquilho, Guarujá, Indaiatuba, Itu, Jundiaí, Limeira, Mogi Guaçu, Piracicaba, Poços de Caldas, Rio Claro, São Carlos e Valinhos.

SERVIÇOS

Dias e horários de funcionamento: terça a quinta-feira e domingo, das 18h às 23h; sexta-feira e sábado, das 18h à 0h

Endereço: Rua Primo Picoli, 235, Centro – Americana

Valor do rodízio: R$ 74,90 por pessoa

Dias do rodízio: terça a quinta-feira e domingo

Instagram: @letseatamericana

WhatsApp: (19) 99943-3003

