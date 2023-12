PGR e PCMSO: integração essencial para um ambiente de trabalho seguro

Estratégia oferecida pelo Sesi-SP tem equipe qualificada para ajudar empresas - Foto: Sesi-SP.JPG

A segurança e saúde dos trabalhadores são prioridades inegociáveis para empresas comprometidas com o bem-estar dos colaboradores. Nesse contexto, a integração entre o PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e o PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) emerge como uma estratégia fundamental para garantir ambientes de trabalho seguros e saudáveis.

O PCMSO, focado na preservação da saúde dos trabalhadores, identifica riscos ocupacionais e implementa medidas preventivas. Em paralelo, o PGR dedica-se a identificar, avaliar e controlar os riscos presentes nas atividades empresariais, abrangendo não apenas a saúde, mas também a segurança dos colaboradores.

Em síntese, esses dois programas se complementam, formando uma sólida base para o cuidado integral dos trabalhadores. A implementação de ambos é obrigatória por lei, o que evidencia a importância dada a segurança e saúde ocupacional.

O Sesi-SP, reconhecendo a necessidade de auxiliar as indústrias nesse desafio, apresenta a Trilha de SST (Trilha de Segurança e Saúde do Trabalho). Um programa estratégico projetado para apoiar as empresas na conformidade com o PGR, visando prevenir multas e autuações relacionadas ao eSocial.

A Trilha de SST utiliza inteligência de dados para reduzir custos e riscos legais, atendendo plenamente aos requisitos das NRs (Normas Regulamentadoras). Ao integrar o PGR e o PCMSO, a trilha contribui para criar ambientes de trabalho mais seguros, elevando não apenas a segurança e saúde dos colaboradores, mas também a produtividade e competitividade das indústrias em São Paulo.

“A vigilância à saúde dos trabalhadores ocorre por meio do PCMSO. É imprescindível o alinhamento do PCMSO com as ações previstas no PGR, o que permitirá não só a preservação da saúde dos trabalhadores, mas também o cumprimento das ações legais previstas, bem como o envio de informações ao eSocial”, diz Rose Meire Canhete Pereira, médica do trabalho Sesi-SP.

Alexandre Mendes Pinto, engenheiro de segurança do trabalho Sesi-SP, reforça a integração entre as ações. “Os programas devem trabalhar de maneira articulada, essa é uma forma importante de prevenir, minimizar e controlar os riscos no ambiente de trabalho e promover a saúde dos trabalhadores”.

SAIBA MAIS. Descubra como a iniciativa pode transformar a segurança e saúde ocupacional na sua empresa, prevenindo desafios legais e promovendo um ambiente de trabalho mais seguro e produtivo. Para informações detalhadas sobre soluções eficientes em Segurança e Saúde do Trabalho, entre em contato pelo e-mail matheus.mendes@sesisp.org.br ou pelo telefone (19) 98162-0475.