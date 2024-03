Páscoa da Lugano, em Americana, tem produtos para explorar cinco sentidos

Lucas Lemos, proprietário da Lugano em Americana - Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG

A Páscoa chegou na loja e cafeteria Chocolate Lugano, em Americana, com produtos que carregam a tradição e a qualidade artesanal da Serra Gaúcha e prometem experiências envolvendo os cinco sentidos: olfato, paladar, visão, audição e tato.

Com diferentes propostas, cores e formatos, os chocolates da campanha de Páscoa são frescos – foram produzidos entre dezembro e janeiro.

Na linha infantil, o Ovo Explosivo tem confeitos e cristais de açúcar que proporcionam sensações e o ChocoPoc reúne a cremosidade do chocolate Lugano com a crocância da pipoca caramelizada. Há ainda outras opções divertidas, como o ovo Luguito, com confetes, ou o Kit Caça aos Ovos, que vem com pegadas adesivas de coelho.

Os amantes de chocolate ao leite tradicional podem optar pelo ovo Gato Mimi recheado com avelãs. Já o ovo da linha Chico, a mais sofisticada da marca, tem casca de chocolate 50% cacau trufada de caramelo de amêndoas.

Também merecem destaque o meio ovo recheado com brownie, opções zero açúcar e zero lactose, mini ovos trufados ou decorados, drágeas, barrinhas de chocolates, pirulitos, ovos tradicionais e muitas possibilidades para presentear.

Em março, a Lugano completa um ano em Americana. A franquia tem como principais diferenciais a qualidade e a produção artesanal dos produtos. Lucas Lemos de Campos, proprietário da unidade localizada no Jardim Paulista, explica que o cuidado começa na compra do cacau e segue até a finalização dos chocolates, com trabalhos manuais, em Gramado (RS).

“Nosso chocolate ao leite tem 36% de cacau. O branco tem 32% de manteiga de cacau. E na fábrica é proibida a entrada de qualquer tipo de gordura hidrogenada. Muitos produtos passam por um time de artesãs, o que também ajuda a garantir a qualidade. A Lugano tem 47 anos de história”, afirma.

Além da diversidade de produtos da marca, a loja conta com cafeteria servindo cafés da manhã, brunchs, almoços, sobremesas e cafés da tarde com um cardápio completo.

Painel de Negócios: conteúdo patrocinado produzido pelo LIBERAL sob demanda para clientes. Entre em contato pelo comercial@liberal.com.br ou no WhatsApp (19) 99708-8831.