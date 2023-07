New Force completa 16 anos com foco na segurança

Com tecnologia, empresa busca garantir bem-estar para os seus mais de 300 clientes em toda a região

Desde 2007 no mercado de segurança e soluções eletrônicas, a New Force completa seu décimo sexto aniversário neste mês de julho. Tendo a tecnologia, bem-estar e segurança de seus clientes como principal vertente de trabalho, a empresa, que fica no bairro Terras de Santa Bárbara, em Santa Bárbara d’Oeste, presta serviço a mais de 300 clientes em toda a região e em demais municípios do Estado de São Paulo.

A New Force faz o atendimento de acordo com a necessidade do cliente, escolhendo os melhores produtos das mais confiáveis marcas. Entre os serviços prestados na área de segurança eletrônica, estão monitoramento 24h, monitoramento GPRS, monitoramento digital, sistemas de alarmes, automatização de portões e cercas elétricas.

Equipe da New Force, que tem sede em Santa Bárbara – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

A empresa é credenciada pela Intelbras para a prestação de serviços. A diretora Lígia Ribeiro destaca a atuação da New Force no monitoramento feito 24 horas por dia. Neste serviço, o cliente recebe todo o apoio caso o alarme seja disparado e esteja acontecendo algo anormal no local.

“O monitoramento é feito 24h e, em todos os disparos, é aberta a câmera do cliente automaticamente, então em tempo real nós conseguimos ver o que está acontecendo, se está tendo algum movimento estranho. Aí decidimos se vamos mandar apenas o rondante fazer o atendimento ou se chamamos a polícia junto com o rondante. Damos esse suporte ao cliente para ele não ficar na linha de frente”, disse.

Uma nova área explorada pela New Force é a de carros elétricos. Com o crescimento deste segmento automotivo, a empresa tem trabalhado com carregadores para os veículos, a fim de facilitar a vida dos donos, que podem ter um posto de abastecimento em sua própria casa.

“Você tendo um carregador em casa, o carro pode ser carregado durante a noite, enquanto você dorme, é uma das vantagens. E outra, não precisa ficar indo em pontos de abastecimento e perder uma, duas horas abastecendo em alguns pontos, que ainda são poucos. Você consegue fazer o seu próprio abastecimento”, explicou.

A New Force fica na Avenida Conceição Martins Machado, 182, no Terras de Santa Bárbara. O contato pode ser feito através dos telefones (19) 3455-2840; (19) 3454-7171 e (19) 97418-0666, além do e-mail newforce@newforce.com.br.