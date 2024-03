Hospital São Francisco inaugura nova praça e Ambulatório de Especialidades

Praça Francisco Matarazzo, em frente ao hospital, foi revitalizada - Foto: Leonardo Matos/Liberal

O Hospital São Francisco de Americana inaugurou neste sábado a Praça Francisco Matarazzo, remodelada em parceria com a Prefeitura de Americana após mais de 20 anos de articulação, e uma ala no primeiro andar do segundo prédio, onde passará a funcionar o novo Ambulatório de Especialidades, finalizado com o apoio de um grupo de empresários.

A conclusão das obras e o impacto positivo para o bem-estar dos pacientes e seus acompanhantes foram comemorados em um evento conduzido pelo presidente do hospital, Douglas Apparecido Guzzo, com a presença da diretoria executiva e de outras equipes da unidade, reunindo ainda os apoiadores do Hospital São Francisco e autoridades como o prefeito Chico Sardelli e o vice-prefeito Odir Demarchi.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Ao longo de seus 80 anos, o HSF sempre foi alvo de doações, leilões, rifas. Essa praça foi doada pela prefeitura, pertenceu a diversas famílias antigas da cidade, assim como o lugar onde o hospital está instalado. Consequentemente, o trabalho do São Francisco é estendido a toda a sociedade. No passado, nós tínhamos um papel muito sério com o SUS (Sistema Único de Saúde) e depois ficamos na prontidão de um atendimento de emergência. Foi assim que o hospital conseguiu alcançar a excelência. E a nossa responsabilidade continua”, afirmou Douglas Guzzo.

A revitalização da praça localizada em frente ao hospital foi possível a partir de um acordo firmado com a prefeitura, com a intervenção de apoiadores. O convênio tem o respaldo da legislação municipal e do decreto que instituiu o projeto “Adote uma Praça” no município.

Troca do calçamento, repaginação, iluminação e jardinagem estão entre as melhorias do local, que passa a contar com 114 vagas para carros e 30 vagas para motos, em um ambiente mais saudável. O uso das vagas continua gratuito, mas passa a ser exclusivo para usuários do hospital, com a validação de tickets na unidade e instalação de cancelas para controlar entrada e saída de veículos.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

“A prefeitura tem que ser um órgão facilitador, e não complicador. Temos que lutar pelo bem comum. Quem ganha é a cidade e a saúde, afinal, o Hospital Municipal também é parceiro do Hospital São Francisco”, disse o prefeito Chico Sardelli.

Novo Ambulatório de Especialidades do Hospital São Francisco

Neste sábado, os participantes da solenidade foram convidados a conhecer o novo Ambulatório de Especialidades. Uma passarela, denominada “Túnel da Saúde”, liga o primeiro prédio, já conhecido pelos pacientes, ao segundo. Com seis pavimentos medindo cerca de 600 metros quadrados cada, o prédio anexo foi construído na década de 1980. No térreo, funciona o Centro de Hemodiálise, desde 2014.

Autoridades e representantes do Hospital São Francisco durante inauguração de ambulatório – Foto: Leonardo Matos/Liberal Fachada de um dos prédios do Hospital São Francisco – Foto: Leonardo Matos/Liberal Nova recepção no Hospital São Francisco – Foto: Divulgação Moderno centro cirúrgico do Hospital São Francisco – Foto: Divulgação Novos consultórios estruturados no Hospital São Francisco – Foto: Divulgação Espaços passaram por reforma no Hospital São Francisco – Foto: Divulgação

Modernos elevadores levam ao primeiro andar, segundo pavimento a ser finalizado. O novo ambulatório de especialidades conta com nove consultórios completamente equipados, sendo que um será destinado exclusivamente à ortopedia e outros dois, à ginecologia e obstetrícia. Há ainda duas salas cirúrgicas para procedimentos que dispensam internação e uma recepção com capacidade para 60 pessoas.

Atualmente, o hospital particular atende uma média de 2,6 mil consultas mensalmente no antigo ambulatório. A expectativa é dobrar a quantidade com as novas instalações, refletindo em um atendimento mais ágil dos pacientes.

Criado na década de 40, Hospital São Francisco teve apoio de cidadãos de Americana

O HSF (Hospital São Francisco) é o primeiro de Americana, criado em 1942 para atender a população, que naquela época buscava cuidados médicos em Campinas. A iniciativa foi do médico João de Castro Gonçalves, que reuniu 36 cidadãos americanenses para iniciar o projeto. Depois, ele buscou angariar recursos para a construção do hospital, inaugurado em setembro de 1951. O hospital particular sempre contou com a ajuda da prefeitura, de clubes, empresas e colaboradores espontâneos.

As contribuições são fundamentais para que o HSF continue crescendo e conquistando reconhecimento. Profissionais renomados, experientes e capacitados para atender as mais diversas especialidades com abordagem multidisciplinar e humanizada, processos informatizados e ferramentas avançadas resultam em diagnósticos e tratamentos mais ágeis, precisos e de qualidade.

Painel de Negócios: conteúdo patrocinado produzido pelo LIBERAL sob demanda para clientes. Entre em contato pelo comercial@liberal.com.br ou no WhatsApp (19) 99708-8831.