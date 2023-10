Fotografia de ambientes: a importância dela para arquitetos e designers

A fotografia de arquitetura e interiores desempenha um papel essencial na apresentação e promoção de projetos arquitetônicos. Ela é a ferramenta pela qual arquitetos, designers de interiores, paisagistas, escritórios de engenharia e construtoras podem exibir seus trabalhos de forma atraente e envolvente.

A fotógrafa Janaína Santoandréa, de Americana – Foto: Divulgação

Janaína Santoandréa, uma fotógrafa de Americana, especializada nessa área, destaca a importância da primeira impressão quando se trata desse tipo de projeto.

“Uma fotografia bem-feita é capaz de capturar a essência e os detalhes de uma obra de maneira que outras formas de apresentação não conseguem, criando uma conexão emocional com o espaço”, afirma.

A experiência profissional de Janaína, combinada com um olhar sensível para os detalhes, a tornam uma referência para profissionais do setor. O uso de equipamentos específicos e técnicas de edição e tratamento adequados garante que cada imagem capturada seja de alta qualidade e transmita a visão do projeto de forma autêntica.

Cada projeto arquitetônico e de design de interiores é único, e Janaína diz compreender a importância de destacar essa singularidade. Ela trabalha em estreita colaboração com seus clientes para entender a visão por trás de cada projeto e capturar elementos que o tornam especial.

A habilidade em transmitir a personalidade e a estética de um espaço contribuem para a construção de uma marca sólida para os profissionais e suas empresas.

O ambiente criado pela engenheira civil Izabela Scatolim – Foto: Janaína Santoandréa

“Conheci o trabalho da Janaína, no ano passado, através da participação no Anuário Casa do LIBERAL. Fiquei extremamente satisfeita com toda atenção e dedicação com os projetos”, comenta a engenheira civil Izabela Scatolim. Para ela, fotos profissionais dos ambientes criam um portfólio capaz de transmitir confiança aos futuros clientes.

Assim como a engenheira, a arquiteta Bianca Rodrigues conheceu o trabalho da fotógrafa durante a produção do Anuário Casa.

A fachada projetada pela arquiteta Bianca Rodrigues – Foto: Janaína Santoandréa

“Até então nunca tinha trabalhado com um profissional da área para fazer a captação das fotos das obras concluídas. Fiquei encantada com o efeito alcançado e nunca mais abri mão de trabalhar com a Janaína”.

Além de enriquecer a narrativa visual, as fotografias são elementos fundamentais nas estratégias de marketing e nas redes sociais, fortalecendo a marca, aumentando a visibilidade e, consequentemente, impulsionando as vendas.

