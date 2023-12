Vereadores de Nova Odessa direcionam 29% das emendas para a Secretaria de Esporte e Cultura

Os vereadores de Nova Odessa direcionaram 29% das emendas impositivas municipais de 2024 para a Secretaria de Esportes, Cultura e Turismo.

O percentual corresponde a R$ 1,7 milhão dos R$ 5,8 milhões destinados pela prefeitura, sujeitos à decisão dos parlamentares.

As emendas foram apresentadas ao projeto de lei do Executivo que estabelece a receita e despesas para o próximo ano.

O projeto, que fixa a receita em R$ 350 milhões e as despesas em R$ 338 milhões, passou pela primeira discussão na segunda-feira (27) e retornará para votação da redação final na próxima segunda (4).

Desde o ano passado, com o aumento do percentual do orçamento impositivo, os parlamentares podem escolher o destino de 2% da receita corrente líquida por meio de emendas apresentadas ao projeto de lei que fixa receitas e despesas do município.

Para o orçamento de 2024, cada vereador pode escolher a destinação de R$ 647.353,30, sendo que metade desse valor deve ser destinado para investimentos em saúde. As emendas devem ser aprovadas em plenário.

Dos nove vereadores, sete destinaram verbas para o Esporte, Cultura e Lazer.

Antônio Alves Teixeira (PSD), o Professor Antônio, por exemplo, apresentou uma emenda em que destina R$ 223 mil para substituição do alambrado do campo de futebol no Jardim Triunfo, justificando a necessidade devido aos danos atuais e à entrada de animais, especialmente capivaras.

Emenda destina R$ 223 mil para substituição de alambrado de campo no Jardim Triunfo – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Em outra emenda, ele separou R$ 100 mil para auxiliar na realização de eventos culturais, como a Semana do Rock, Mês da Cultura Nordestina e Semana do Samba.

O tucano Elvis, o Pelé (PSDB), reservou R$ 300 mil à UVA (Unidos de Vila Azenha), para custeio das atividades que a entidade realiza com crianças e adolescentes.

Filiado ao DEM, o vereador Levi da Farmácia pretende destinar R$ 100 mil para construção de uma área de lazer no campo de futrbol do Jardim Eneides.

Já o Cabo Natal (Avante) apresentou uma emenda em que destina R$ 323 mil para construção de um campo de futebol na área pública no Jardim Planalto.

O parlamentar Wagner Morais (PSDB) separou R$ 168 mil para custeio de arbitragem, troféus e medalhas para o Campeonato de Futebol Amador e o Campeonato Mini Campo.

Outros R$ 35 mil para renovação e ampliação do acervo musical da Banda Municipal e R$ 120 mil para construção da cobertura do Centro Cultural Leto.

O vereador Paulinho Bichof (Podemos) pretende destinar R$ 249 mil para a construção de quadras poliesportivas na Praça do Berzin, no Mathilde Berzin, no Complexo Esportivo Santa Rosa e na Comunidade Santa Luzia, no Parque Residencial Triunfo.

E o tucano Tiãozinho do Klavin (PSDB) apresentou duas emendas voltadas ao Esporte. Por meio de cada uma, ele destina R$ 60 mil para a implantação de academias ao ar livre no Recanto do Guarapari e no Recanto Solar.

Considerando os R$ 1,7 milhão destinados ao Esporte e Cultura e os RS 2,9 milhões à Saúde, os cerca de R$ 1,2 milhão restantes serão investidos nas áreas de segurança pública, transportes e promoção social.