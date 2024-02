Suspeito de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro é preso pela PF, em Nova Odessa

Prisão foi feita em um condomínio fechado de Nova Odessa - Foto: Divulgação_10º Baep

Um homem foi preso pela Polícia Federal, com apoio do 10° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), nesta quarta-feira (28), em Nova Odessa, suspeito de envolvimento com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Segundo informações da PM, os militares e agentes da Polícia Federal de Piracicaba cumpriram o mandado de busca, apreensão e prisão na residência do suspeito, um condomínio, no Jardim Dona Maria Azenha, na Rua das Papoulas, por volta de 6h.

O investigado, que não teve a identidade revelada, foi encontrado no local e preso. Durante a ação, foram apreendidos no imóvel dois celulares, um Fiat Strada, R$ 2.710 e algumas anotações, que segundo o registro, seriam provenientes de presídios.

O suspeito foi conduzido a sede da Delegacia da Polícia Federal em Piracicaba, onde foi autuado e preso.