Semáforo da Avenida Ampelio Gazzetta, em Nova Odessa, entra em operação neste sábado

Equipamento já vinha piscando ao longo da última semana para alertar os motoristas - Foto: Prefeitura de Nova Odessa/Divulgação

O semáforo instalado no cruzamento entre a Avenida Ampelio Gazzetta e a Rua Oscar Berggren, em Nova Odessa, entra em operação às 8h deste sábado (16). O equipamento já vinha piscando ao longo da última semana para alertar os motoristas sobre a alteração no trânsito.

O cruzamento entre as vias estava fechado e sua reabertura foi anunciada pela atual gestão. Segundo o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), essa era uma reivindicação dos empresários para facilitar o acesso de materiais e funcionários às fábricas do distrito industrial.

Até então, os veículos que deixavam a região em direção à Americana ou à Rodovia Anhanguera tinham que acessar a Ampelio em direção a Sumaré e fazer um retorno bem mais à frente, no cruzamento com a Rua Theófilo Sniker (altura da antiga Etec – Escola Técnica Estadual).

Foram instalados quatro equipamentos luminosos, mais as repetidoras no nível da calçada para auxiliar motoristas e pedestres a acompanharem as fases.

Para viabilizar a reabertura do cruzamento, as equipes da prefeitura e da Coden (Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa) realizaram também o alargamento no leito carroçável da Oscar Berggren, através da diminuição dos canteiros centrais da Ampelio Gazzetta, além de removerem as antigas contenções de concreto que fechavam o cruzamento.

Foi feita também toda uma nova sinalização de trânsito do cruzamento para trazer mais segurança aos motoristas e pedestres.

Segundo a autoridade de Trânsito da cidade, Benedito Goes Neto, nos primeiros dias, o maior tempo de “sinal verde” vai ser para quem circula pela Avenida Ampelio Gazzetta. O equipamento conta inicialmente com três fases, mas não estão descartados ajustes técnicos posteriores.