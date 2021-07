Rumo irá alargar passagem de veículos e passarela em Nova Odessa

Acordo contempla modernização da passarela de pedestres no Jardim Flórida e alargamento de passagem inferior de carros na região do São Jorge

A Rumo Concessionária em parceria com a Prefeitura de Nova Odessa vai construir uma nova passarela de pedestres ligando a Praça Central José Gazzetta à região do Jardim Flórida e irá alargar e modernizar a passagem inferior de veículos que liga o Jardim Santa ao Jardim São Jorge e à região do Jardim Picerno (Sumaré).

Passarela da Avenida João Pessoa: melhorias serão realizadas pela Rumo – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

O acordo entre prefeitura e concessionária foi confirmado durante reunião no paço municipal na última terça-feira (13). Os dois pontos são alvos frequentes de reclamações por quem passa pelos locais.

A informação foi dada ao prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), pelos executivos de relações governamentais Rodrigo De Stéfani e Marcelo Rodrigues. De acordo com a prefeitura, os pedidos pelas duas intervenções haviam sido formalizados pelo prefeito à Rumo em maio deste ano, por meio de ofício entregue ao diretor de Relações Governamentais Norte da Rumo, Marcelo Rodrigues.

“Pelo contrato de renovação antecipada da concessão pelo Governo Federal, a Rumo tem que finalizar estas obras até maio de 2024. Algumas obras de contrapartida ao novo contrato da empresa já haviam sido anunciadas em outras cidades da região, e agora finalmente Nova Odessa também recebe as melhorias que pleiteamos. São intervenções importantes para a segurança da nossa população e para a melhoria do tráfego de veículos”, comentou Leitinho.

Ao LIBERAL, a concessionária informou na tarde desta quarta-feira (14) que segue em conversas com a prefeitura a respeito das obras. “Os projetos ainda encontram-se em fase de desenvolvimento, para que sejam criados os projetos executivos. Estes trarão as previsões quanto a cronograma, custos e eventual necessidade de desapropriações na região”, informou a concessionária. A Rumo disse, ainda, que as ações devem ser concluídas até 2024.