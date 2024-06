Projeto quer restaurar nascentes de água em Nova Odessa

Anúncio foi feito durante inauguração de uma usina de compostagem na ETE Quilombo - Foto: Divulgação_Prefeitura de Nova Odessa

Um projeto da prefeitura e da Coden Ambiental quer restaurar nascentes de água em Nova Odessa. A iniciativa foi confirmada ao LIBERAL pelo prefeito Leitinho (PSD) e por representantes da companhia nesta quarta-feira (5), durante evento de inauguração de uma usina de compostagem na ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Quilombo.

Nos últimos dois meses, a Coden e o Executivo realizaram o mapeamento de nascentes do município, inclusive aquelas que foram soterradas.

Já em 29 de maio deste ano foi aberta uma licitação para contratação de uma empresa que fará o trabalho de recuperação desses locais.

“A nossa região é pobre hidricamente. Nova Odessa depende de água represada, que vem das nascentes. Temos algumas nascentes que estão fornecendo água e têm bom represamento, mas precisamos cuidar delas. Há nascentes que foram degradadas, estão muito precárias”, comentou Elsio Álvaro Boccaletto, diretor-presidente da Coden.

“Várias nascentes foram soterradas, por isso é preciso fazer o trabalho de preservação ao redor dela. Vamos plantar árvores nativas, abrir essas nascentes para a água correr até os córregos. No futuro, vamos precisar dessas nascentes, não adianta só construir represa”, completou Leitinho.

A licitação deve receber propostas até 17 de junho, quando a vencedora será anunciada. De acordo com o chefe do Executivo nova-odessense, a meta é recuperar 50% das nascentes até setembro ou quando atingir 60 dias de vigência do contrato.