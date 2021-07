Prefeitura de Nova Odessa recebe verba da câmara para comprar testes rápidos

A Câmara de Vereadores devolveu R$ 100 mil para a Prefeitura de Nova Odessa utilizar no enfrentamento à pandemia do coronavírus (Covid-19). Os vereadores solicitaram que a prefeitura aplique o recurso na compra de testes rápidos.

De acordo com o presidente da câmara, Elvis Ricardo Maurício Garcia, o Pelé, a administração municipal aceitou a proposta.

“Acreditamos que esse adiantamento de recursos pode auxiliar a Secretaria de Saúde na identificação de pacientes positivados, tratamento e isolamento dos mesmos para conter o avanço da pandemia”, explicou Pelé.

Os recursos foram devolvidos para a conta da prefeitura no dia 23 de junho.

De acordo com informações divulgadas no site da prefeitura, existe um contrato válido para aquisição de testes para detecção rápida, qualitativa e diferencial de anticorpos IGG/IGM. A ata de registro de preços foi assinada em novembro do ano passado, com validade de um ano. Por esse contrato, os testes têm custo unitário de R$ 10,80 e os recursos devolvidos antecipadamente pela Câmara seriam suficientes para a compra de cerca de 9.260 testes.

A prefeitura foi questionada sobre a compra dos testes e a previsão de chegada no município, mas até fechamento da reportagem não havia respondido.

*Com informações da assessoria de imprensa da Câmara de Vereadores