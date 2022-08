Prefeitura de Nova Odessa investiga sumiço de licitações

A Prefeitura de Nova Odessa abriu uma sindicância para investigar o sumiço de processos licitatórios que tramitavam na administração. A portaria foi publicada no último dia 25 no Diário Oficial.

De acordo com o documento, a instauração do processo foi realizada a pedido da Secretaria de Administração. A pasta informou que ainda não identificou o servidor responsável pelo sumiço dos documentos.

KIts escolares começaram a ser entregues, mas licitação sumiu – Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

Entre eles, segundo o processo, está o desaparecimento da licitação da compra do kit escolar, entregue na última semana aos alunos da rede municipal que estavam sem o material de apoio para as aulas desde o início do ano letivo.

A prefeitura foi questionada sobre quantos processos licitatórios sumiram dos arquivos da administração e quando ficou sabendo do caso, mas não se pronunciou.

Agora, a comissão formada por servidores tem 45 dias, a partir da data da publicação da portaria, para concluir a apuração dos fatos. O documento é assinado pelo secretário de Governo, Robson Fontes Paulo.