Polícia Federal incinera 772 kg de drogas em Nova Odessa

Substâncias foram apreendidas por meio de fiscalizações e operação no Aeroporto de Viracopos, em Campinas

A PF (Polícia Federal) incinerou, nesta quarta-feira (7), 772 kg de drogas em Nova Odessa. Entre as principais substâncias estavam maconha, N-etilpentilona, haxixe, metanfetamina, MDMA, LSD, tetracaína, cafeína, lidocaína, medicamentos e anabolizantes.

Material foi incinerado nesta quarta-feira – Foto: Polícia Federal/Divulgação

Os entorpecentes foram apreendidos em fiscalizações da Receita Federal no Aeroporto de Viracopos, em Campinas.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Também foram incineradas substâncias apreendidas durante a inspeção de bagagens efetuada nas etapas da Operação Sentinela, deflagrada no início de 2023, e que tinha como objetivo prender criminosos identificados ou condenados por tráfico de drogas, além de enfraquecer a rota do tráfico em Viracopos.

De acordo com a PF, a destruição dos entorpecentes foi realizada sob rígidos protocolos de segurança e seguiu as recomendações de saúde, com o uso de EPIs e acompanhamento da Vigilância Sanitária.