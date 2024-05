Nova Odessa vai investir R$ 3,5 milhões na troca de 7,2 km de rede de água

O prefeito de Nova Odessa, Leitinho (PSD), e o presidente da Coden (Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa) Ambiental, Elsio Boccaletto, assinaram nesta sexta-feira as ordens de serviço para a troca de 7,2 mil metros da rede de distribuição de água da cidade, em dois trechos, no Jardim São Manoel e nos setores industriais Recanto e Eneides.

Será feita a troca da tubulação atual por outra do material Pead (Polietileno de Alta Densidade), mais resistente, e o investimento será de R$ 3,5 milhões, com R$ 2,4 milhões do Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos) e o restante provenientes de recursos da própria Coden.

Mais resistentes à pressão e aos desgastes causados pelo fluxo constante de água, os tubos de Pead diminuem a ocorrência de vazamentos e contribuem significativamente para a segurança hídrica do município, que já é reconhecido na região por ter um dos índices mais baixos de perda de água, de apenas 28%.

“Hoje [sexta-feira] é um momento histórico. Nova Odessa completa 119 anos, mas quem está ganhando o presente é a população, em especial as empresas do Recanto e Eneides. Essa troca de rede vai garantir menos perda de água e mais segurança hídrica para todos”, ressaltou Leitinho durante cerimônia nesta sexta, na sede da Coden.

As obras no Jardim São Manoel e nos setores industriais Recanto e Eneides estão elevando de 76,4 km para 83,4 km os trechos de rede que já foram substituídos por Pead.