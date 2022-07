Nova Odessa tem 21 vagas de emprego disponíveis nesta quinta

As candidaturas devem ser realizadas ainda hoje, como orienta o Posto Local do Trabalho

O PLT (Posto Local do Trabalho) de Nova Odessa tem 21 vagas de empreho disponíveis nesta quinta-feira (28). As vagas são destinadas para moradores da cidade.

Os interessados devem enviar currículo ainda hoje para o e-mail ptrabalho@novaodessa.sp.gov.br, com a especificação da função interessada no título do e-mail.

O currículo também pode ser entregue presencialmente na sede do PLT, na rodoviária, localizada na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro, das 8h30 às 11h30.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato com o órgão pelo telefone (19) 3466-1902.

Confira as funções disponíveis:

Açougueiro – Com experiência na função. (3 vagas)

Auxiliar educacional – Formação: cursando ou já ter concluído Pedagogia. (1 vaga)

Consultora de vendas – Disponibilidade de horário tarde/noite e experiência com vendas e atendimento ao público. (1 vaga)

Professor de ciências biológicas – Experiência em ministrar aulas F2 e Ensino Médio. (1 vaga)

Vendedor com experiência em autocad – Masculino, com experiência em vendas e AutoCAD. (1 vaga)

½ oficial ferramenteiro – Empresa Automotiva Contrata.

Operador de máquina PCD – Empresa Automotiva Contrata.

Aprendiz para alimentação linha de produção – Empresa Automotiva Contrata.

Mecânico de manutenção – Empresa Automotiva Contrata.

Serralheiro – Empresa Automotiva Contrata.

Soldador Mig/Mag – Empresa Automotiva Contrata.

Serviços gerais – Empresa têxtil contrata.

Operador de pantógrafo – Empresa têxtil contrata.

Operador multi-agulha – Empresa têxtil contrata.

Operador de caldeira – Empresa têxtil contrata.

Motorista de caminhão báu truck ¾ (com conhecimento em São Paulo) – Empresa têxtil contrata.

Auxiliar de colorista – Empresa têxtil contrata.

Auxiliar de planejamento – Possuir experiência em planejamento, administração e PCD, ter conhecimento em obra civil. Enviar currículo para recrutamento@ryce.com.br.

Orçamentista – Formação em Engenharia Civil ou Edificações, disponibilidade de horário. Enviar currículo para recrutamento@ryce.com.br.

*Estagiária sob supervisão de Bruno Moreira.