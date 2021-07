Nova Odessa quer áreas do IZ para abrigo de animais e setores da prefeitura

A Prefeitura de Nova Odessa quer utilizar áreas do IZ (Instituto de Zootecnia) para um abrigo de animais e para setores do Executivo. O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD) entregou no sábado (17) ao secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado, Itamar Borges, ofícios reafirmando o pedido de cessão de duas áreas do IZ para uso do Município, durante visita de Borges à Nova Odessa.

Em ambos os casos, os imóveis encontram-se atualmente vagos, sem uso pela instituição de pesquisa. O secretário comprometeu-se a agilizar o andamento dos processos e dar uma posição em breve ao prefeito.

Secretário estadual de agricultura sinalizou positivamente para pedido de Leitinho – Foto: Divulgação/Prefeitura de Nova Odessa

O primeiro dos imóveis é um prédio técnico na sede do Instituto, com acesso pela Avenida Carlos Botelho (na entrada da cidade), visando complexo pode abrigar diversos setores da Prefeitura – que se compromete, em contrapartida, na recuperação, manutenção e segurança dos imóveis.

“O pedido é por esse pavilhão técnico, com 69 salas ociosas. A cessão seria boa para o IZ também, principalmente para os funcionários, porque revitalizaríamos o prédio e teríamos mais gente circulando, servidores da Prefeitura, trazendo mais segurança”, acrescentou Leitinho.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

O segundo é um imóvel em área rural que deve servir como novo abrigo de animais. A antiga Unidade de Reprodução Animal, também conhecida como “Seriarte”, situada na margem direita do Ribeirão Quilombo.

O abrigo será mantido pela AAANO (Associação dos Amigos dos Animais de Nova Odessa), fundada há 26 anos por dois pesquisadores do IZ, e que atende 600 animais.

“Como a cidade cresceu muito nos últimos anos sem planejamento, os bairros ‘chegaram’ ao canil, o que gera uma certa perturbação. E a antiga Seriarte seria o local ideal para reformarmos e fazer um novo canil para a AAANO”, explicou o chefe do Executivo.

O LIBERAL falou com Thiago Rodrigues, presidente da AAANO, hoje localizada na Rua dos Idosos, no Jardim Campo Belo. Thiago comemorou o pedido do prefeito e falou da importância de um novo espaço para a associação.

“O espaço atual já é antigo e não abriga todos os nossos animais. Este novo espaço terá mais estrutura para nos receber. Terá mais planejamento e não crescer desordenado como ocorre atualmente, além de oferecer melhor atendimento aos animais”, conta.