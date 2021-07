Nova Odessa chega a 33.500 doses aplicadas e passa a vacinar moradores de 35 e 36 anos

Município acompanha calendário estadual; vizinhos da Região do Polo Têxtil já anteciparam

Nova Odessa já aplicou a primeira dose em mais de 40% da população – Foto: Divulgação/Prefeitura de Nova Odessa

Nova Odessa chegou nesta quarta-feira (14) a 33.500 doses aplicadas contra o coronavírus (Covid-19) e com a chegada de nova remessa, passa a vacinar moradores de 35 e 36 anos a partir desta quinta-feira (15).

O município acompanha o calendário estadual, que prevê ainda iniciar a imunização de 30 a 34 anos nesta segunda-feira (19).

Os quatro municípios vizinhos de Nova Odessa da RPT (Região do Polo Têxtil) já anteciparam a vacinação da faixa etária. Hortolândia já começa a vacinar moradores de 33 anos, e Americana e Santa Bárbara d’Oeste de 34 anos. Sumaré vacina moradores de 35 anos desde a semana passada.

Em Nova Odessa, a vacinação acontece no Ginásio do Jardim Santa Rosa, sempre conforme a tabela do mês de nascimento da pessoa e a disponibilidade de doses (veja abaixo). Não é preciso agendamento.

Nesta quarta, foram aplicadas mais 3.233 vacinas da primeira dose totalizando 26.540 moradores com ao menos uma dose dos imunizantes, o que representa 43,54% da população total de Nova Odessa.

Também foram aplicadas mais 95 segundas doses, totalizando 6.960 moradores com esquema vacinal completo, o equivalente a 11,42% da população total, estimada em 60.956 pessoas pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Com as mais de 3,3 mil doses aplicadas nesta quarta, Nova Odessa chegou ao número de 33.500 doses aplicadas.

A vacinação prossegue nesta quinta-feira, para moradores de 35 anos ou mais e outros grupos prioritários anteriormente inseridos na campanha.

As senhas correspondentes ao total de doses disponíveis para o dia são distribuídas geralmente de manhã, a partir das 8h. Eventualmente, pode haver distribuição de senhas também à tarde, a partir das 13h – dependendo sempre da disponibilidade de doses, destaca a prefeitura.

As equipes da Prefeitura atendem no Ginásio sempre de acordo com o mês de nascimento.

Quem nasceu em janeiro, fevereiro ou março será vacinado sempre às segundas-feiras; quem nasceu em abril, maio e junho às terças; os nascidos em julho e agosto às quartas; os de setembro e outubro às quintas; e nascidos em novembro e dezembro, às sextas-feiras.

Quem não puder comparecer ou não conseguir senha deve retornar no mesmo dia da semana seguinte ou, se houver, nos mutirões de sábado – que são realizados sempre que há vacinas disponíveis ao Município.

A equipe da Saúde reforça sempre o pedido para que todos que serão vacinados, de todos os grupos, façam o pré-cadastro no site Vacina Já, do governo estadual, para agilizar o atendimento, reduzindo o tempo de espera de todos.

Todos os interessados na vacina, independente do grupo ou faixa etária, devem levar RG e CPF (ou CNH) e comprovante de endereço recente em Nova Odessa.

O ginásio fica na Rua João Bassora, nº 500, com portas abertas das 8h às 11h45 e das 13h às 15h45 (ou até acabarem as senhas correspondentes às doses disponíveis no dia).