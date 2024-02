Caminhão caiu de um viaduto no Rodoanel, em São Paulo - Foto: Foco In Sampa

Um morador de Nova Odessa morreu na tarde desta segunda-feira (26), após cair com o caminhão de um viaduto na Zona Sul de São Paulo. O acidente teria acontecido após um desentendimento de trânsito. A vítima, identificada como José Ribeiro, de 60 anos, foi sepultada na manhã desta quarta-feira (28), no Cemitério Municipal de Nova Odessa.

Segundo o boletim de ocorrência, o acidente teria acontecido após um desentendimento entre a vítima e o motorista de um outro caminhão. Uma testemunha relatou que após o desentendimento, o motorista de um caminhão semirreboque teria fechado o veículo conduzido pela vítima, que caiu do Rodoanel Mário Covas na Estrada Ecoturística de Parelheiros, na Zona Sul de São Paulo.

Ainda segundo a ocorrência, após o acidente o motorista do outro veículo fugiu do local sem prestar socorro, mas a placa foi anotada pela testemunha, que repassou a informação à Polícia Civil.

José Ribeiro morreu após cair com o caminhão de um viaduto em São Paulo – Foto: Reprodução

A concessionária SPMar, que administra o trecho, informou que veículo tombou no muro de contenção da via e, em seguida, caiu na Estrada ecoturística de Parelheiros, causando a morte do condutor, que foi constatada ainda no local.

O caso foi registrado como homicídio culposo no 101º Distrito Policial. Os investigadores já iniciaram as buscas para tentar localizar alguma imagem de câmeras que auxiliem na identificação do motorista que fugiu.