Instituto de Zootecnia estava entre imóveis listados em site de vendas que saiu do ar

O IZ (Instituto de Zootecnia), de Nova Odessa, estava entre os cerca de 200 imóveis públicos listados em um site do Governo do Estado destinado a vendas, segundo levantamento da APqC (Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo).

O endereço eletrônico foi retirado do ar pela Secretaria de Gestão e Governo Digital, que justificou ao LIBERAL que o portal estava em construção, e, por erro técnico, levou ao ar informações descontextualizadas sobre o patrimônio imobiliário estadual.

Criado em 2016, o site anteriormente reunia informações sobre imóveis do Estado que tinham sido alienados – entre eles o próprio IZ, que teve área de 25 hectares alienada em dezembro de 2016. Entretanto, o endereço não abria possibilidade de manifestar interesse aos bens.

Já em março deste ano, por pelo menos cinco dias, o portal imoveis.sp.gov.br publicou páginas disponibilizando propriedades do Estado para venda, com informações sobre os locais e, em alguns casos, os valores. O IZ era um deles, sem preço estipulado.

“Vender o patrimônio público dos paulistas em um site, sem nenhuma transparência, é uma irresponsabilidade, além de ser um desrespeito com o Estado, com as pessoas e com os servidores”, apontou a APqC, em nota.

A associação não acredita que tenha sido um erro técnico, já que o governo promoveu, recentemente, uma transmissão ao vivo de como vender bens públicos.

Por sua vez, o Estado disse que o site, no futuro, trará informações sobre terrenos ou prédios que forem destinados à venda. Porém, não há essa previsão para o IZ.