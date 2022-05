Festa de aniversário terá Falamansa e festival gastronômico

As comemorações do aniversário de 117 anos de Nova Odessa terão show do grupo de forró Falamansa e um festival de gastronomia no próximo final de semana, entre os dias 27 e 29 de maio. O evento será realizado na Praça dos Três Poderes, terá transporte gratuito dos bairros ao local da festa e marca a retomada das celebrações de fundação do município, interrompidas por conta da pandemia da Covid-19.

A programação inclui shows de Jeyzer Maia e da Banda Sinfônica Municipal na sexta-feira, da Banda Mídia no sábado e dos grupos Samba D’Aninha e Falamansa no domingo, encerrando a festa, além de brinquedões infláveis gratuitos no domingo, para as crianças, Festival Gastronômico e expositores locais, incluindo artesãos.

Jeyzer Maia – Foto: Divulgação

Banda Mídia – Foto: Divulgação

Samba da Aninha – Foto: Divulgação

Falamansa – Foto: Divulgação

Food trucks, que já atuam nas feiras noturnas do município, também participarão, como opção gastronômica para a população que for até o local. Além deles, haverá exposição e venda de artesanato.

Para a festa, a prefeitura conta com o apoio da iniciativa privada, com os patrocínios master do Grupo Ambipar e do Savegnago Supermercados, e prata do Sicredi e da Servcamp.

Já a infraestrutura conta com aporte financeiro do Projeto Re-Virada Cultural Regional 2022 do CD-RMC (Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas), com recursos do Fundocamp (Fundo de Desenvolvimento Metropolitano de Campinas) e gestão técnica da Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas).

AGENDA

27.mai. Sexta-feira

19h. Abertura

19h30. Banda Sinfônica Municipal e Convidados

20h30. Fabiana Rodrigues (gospel)

21h. Dirceu Essência (gospel)

22h. Jeyzer Maia (gospel)

28.mai. Sábado

18h. Trio Ártemis (pop rock/MPB)

19h. The Big Doggers (pop rock)

20h. Babaloo (festa)

21h. Banda Mídia (festa)

29.mai. Domingo

13h. Manoelito (sertanejo)

14h. Edi Estrada (pop rock acústico)

16h. Eddu Marttins (sertanejo)

17h30. Mizzael & Talliano (sertanejo)

19h. Samba D’Aninha (samba)

21h. Falamansa (forró)