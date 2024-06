Feirão tem mais de 1 mil vagas de emprego em Nova Odessa, neste sábado; saiba como participar

Feirão de empregos vai ocorrer no Paço Municipal de Nova Odessa - Foto: Prefeitura de Nova Odessa/Divulgação

As 25 empresas com participação confirmada no 4º Feirão Municipal do Emprego promovido pela Prefeitura de Nova Odessa, neste sábado (8), vão ofertar 1.061 vagas para moradores da cidade. Realizada por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, a ação acontece das 8h às 13h no saguão do Paço Municipal (na Avenida João Pessoa, nº 777, no Centro).

O evento é aberto a trabalhadores de Nova Odessa, inclusive jovens aprendizes, PCDs (Pessoas com Deficiência), primeiro emprego e trabalhadores com mais de 50 anos, com ou sem experiência prévia. Os interessados devem comparecer com documentos pessoais e currículos impressos em mãos, além de caneta de cor escura.

Segundo a prefeitura, haverá oportunidades de emprego em todas as áreas de atuação (da produção industrial ao comércio, passando por logística e serviços diversos). Haverá ainda palestras preparatórias para o mercado de trabalho e oferta de cursos profissionalizantes gratuitos, além de alguns serviços ofertados gratuitamente aos candidatos.

Segundo a equipe do PLT (Posto Local do Trabalho) da prefeitura, responsável pela organização da ação de empregabilidade, as entrevistas vão acontecer no próprio Paço Municipal. O 4º “Feirão do Emprego” de Nova Odessa vai oferecer ainda vagas de estágio para estudantes e jovens aprendizes da cidade, através das parcerias com o SOS e o CIEE.

Para empresas que queiram participar e disponibilizar suas vagas de emprego nos “Feirões do Emprego de Nova Odessa” e no mural de vagas permanente da secretaria, o WhatsApp do PLT é o (19) 97101-0745.