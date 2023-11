Farmacêutica realiza processo seletivo para 180 vagas em Nova Odessa nesta quinta

Novos colaboradores vão trabalhar no centro de distribuição de medicamentos, às margens da Anhanguera

O Grupo Santa Cruz/Panpharma realiza nesta quinta-feira (23), em Nova Odessa, um processo seletivo para a contratação de 180 funcionários.

Os novos colaboradores vão trabalhar no centro de distribuição de medicamentos, às margens da Rodovia Anhanguera (SP-330).

Centro de Distribuição tem 34 mil m² e capacidade inicial para 8 milhões de produtos – Foto: Prefeitura de Nova Odessa/Divulgação

Os interessados devem comparecer no auditório da prefeitura, na Avenida João Pessoa, no Centro, das 8 às 16 horas, com currículo impresso, caneta, comprovante de endereço em Nova Odessa e documentos pessoais.

“A prioridade é para moradores da cidade. Os cargos são para operador de logística, operador de empilhadeira e auxiliar administrativo”, afirmou Rafael Brocchi, secretário de Desenvolvimento Econômico e Social.

O Grupo Santa Cruz atua na distribuição de medicamentos e itens de higiene pessoal e responde pelas marcas Panpharma, Santa Cruz Distribuidora e Oncoprod/SAR.

Ele está localizado em um prédio de aproximadamente 34 mil m², com capacidade inicial para armazenar até 8 milhões de produtos.

Desde fevereiro, já opera com o estoque da Panpharma, a primeira empresa do grupo a funcionar em Nova Odessa.

Em agosto, começou a operar também com a Oncoprod, e agora em dezembro iniciará com a Santa Cruz – cujos futuros colaboradores já estão sendo contratados e treinados.